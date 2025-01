Azcón (Aragón) y Rueda (Galicia) firman un pacto contra el concierto catalán que quiere imponer Sánchez

Los presidentes de Aragón, Jorge Azcón, y de Galicia, Alfonso Rueda, han ofrecido una rueda de prensa conjunta para anunciar la firma de un pacto para establecer un frente unido contra el concierto económico que busca implementar Pedro Sánchez en Cataluña, como parte de sus compromisos con los partidos independentistas.

Los mandatarios regionales han exigido al Gobierno central una financiación autonómica ajustada al coste real de la prestación de servicios, con más recursos para las autonomías y que tome en cuenta las particularidades y necesidades de cada una.

Por tanto han firmado un acuerdo para “rechazar cualquier tipo de privilegio a cualquier comunidad autónoma de España”. El texto es bastante explícito en esto al afirmar que “toda cuestión fiscal y financiera debe abordarse de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como así establece la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas».

Los populares han reivindicado la vigencia de la Declaración de Santiago, firmada el 23 de noviembre de 2021 por Galicia, Cantabria, el Principado de Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Castilla y León, para hacer un frente común para una financiación más justa para los territorios.

Pese a haber pasado cuatro años del pacto entre los ocho territorios, lamenta que no hayan habido avances significativos. Al contrario, con la medida que propone el líder del PSOE, se verían todavía más perjudicados.

Azcón ha detallado que la idea que quieren vender de condonar las deudas no es tal y que lo se haría es repartirla entre cada autonomía, perjudicando a aquellas más solventes o menos endeudadas como el caso de Aragón y Galicia.

“Me han oído defender que no es condonación, la deuda que tienen las comunidades autónomas no se va a perdonar, se va a repartir. Si ay una comunidad autónoma que debe 100 y otra debe 50, lo que pretenden es que esas dos comunidades paguen 75. no se le va a perdonar la deuda a nadie, lo que va a haber es una subrogación, un reparto de las deudas”.