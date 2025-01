Sanchez recula ante Puigdemont

Sánchez ha claudicado ante su socio golpista, sedicioso, prevaricador, enemigo de España, el fugado en dos ocasiones, Puigdemont, con el Real Decreto denominado “ómnibus”. El pecado lleva siempre su penitencia, una auténtica bajada de pantalones en toda regla, una descarada humillación. Desde que no se aprobó el Real Decreto denominado “ómnibus”, dado que contenía un batiburrillo de medidas que nada tenían que ver entre ellas. Vamos ni un alumno de primero de Derecho puede engendrar ese bodrio jurídico. Pues bien, Sánchez y todos sus ministros y ministras declararon sincronizados en innumerables ocasiones que no se iba a trocear esa chapuza, culpando al PP de que los pensionistas no percibirían el incremento de sus pensiones, que los afectados por la Dana no iban a recibir las ayudas y que desaparecería la bonificación del transporte público, entre otras medidas, causando todo ello un “dolor social” provocado por la oposición, aunque lo cierto es que no se aprobó porque su socio separatista no le dio su visto bueno. Esa es la realidad y no otra. En consecuencia, ese llamado por el Presidente “dolor social” ha sido causado por el propio gobierno que lo sometió a votación en el Congreso de los Diputados sabiendo que sería rechazado por mayoría absoluta con los votos de su socio JUNTS, que previamente lo había anunciado. No se puede responsabilizar a otros de lo que hace el propio Gobierno y sus socios. Eso es de tramposos, culpar a los demás de sus propios errores, utilizando a los ciudadanos como rehenes mediante una campaña de destrucción de la verdad.

Ahora, el Gobierno aprobó el pasado martes en un Consejo de Ministros, que tuvo que retrasarse más de dos horas, un nuevo Real Decreto que contiene 29 de las 80 medidas publicadas anteriormente en el BOE, aunque Sánchez diga ahora que no es lo mismo fraccionar que dividir. Lo cierto es que como bien dice Raúl del Pozo el anterior Decreto era una chapuza para colar trampas y para tapar la subida de los alimentos. El PP le exigió que convocara un Consejo de Ministros para aprobar un nuevo Real Decreto con la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte y a los afectados por la Dana y el volcán de La Palma, que es lo que ahora se aprobó con el beneplácito de Puigdemont. Ahora bien, este nuevo Decreto, que el PP anunció que votará a favor dado que “Los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno”, conlleva varios peajes, la TV2 en Cataluña será retrasmitida sólo en catalán, después vendrá el traspaso integral a Cataluña de las competencias en inmigración, además de que Sánchez quiera o no se tendrá que someter a una cuestión de confianza, que ya se encuentra en la Mesa del Congreso, para que le aprueben los presupuestos. Y tan sólo es el comienzo de las exigencias de los independentistas. Ya decía García Page hace unos días “lamento que el mando a distancia lo tenga Puigdemont, un hombre que no quiere a España”

Así las cosas, tenemos a un presidente secuestrado por el golpista Puigdemont, que desde Waterloo dirige el cotarro y el Gobierno le rinde pleitesía para continuar en el poder a toda costa, aunque el futuro de España dependa de sus enemigos. También ha dicho el Presidente de Castilla La Mancha, la legislatura está en un laberinto sin salida y ha vuelto a pedir elecciones si no se puede sacar adelante la unión de minorías de la legislatura.

Entonces, me pregunto ¿Con qué no vas a poder? Si yo he visto flores romper asfaltos (R. Islas). España tiene que estar por encima de cualquier dirigente, de cualquier partido y de cualquier Gobierno. El pueblo debe siempre tener la última palabra. En caso, contrario no existe la democracia auténtica.