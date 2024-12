¡Arde Moncloa! Puigdemont exige a Sánchez someterse a una cuestión de confianza: «Pedro no es de fiar»

¿Fuegos de artificio? ¿Otro farol más del prófugo de Waterloo?

Lo cierto es que este 9 de diciembre de 2024 el líder de Juntos por Cataluña, Carles Puigdemont, acaba de lanzar un reto a Pedro Sánchez.

El político independentista le exige al inquilino de La Moncloa que se someta a una «cuestión de confianza» en el Congreso de los Diputados.

La petición de Puigdemont viene por el hecho de que, a pesar de las promesas del Ejecutivo sanchista, el idioma catalán sigue sin ser oficial en la Unión Europea.

También se quejó de que Sánchez tampoco le ha concedido la amnistía tal y como se le había prometido:

Del PSOE no nos podemos fiar. Un año más tarde las cosas no van bien y no hay amnistía. El catalán no es oficial en la UE. Y hemos visto que Sánchez es capaz de pactar con Orbán y Meloni para conseguir un puesto para una de las suyas. Además hoy no hay aministía. Una amnistía incompleta no es amnistía. El Supremo se ha declarado el rebeldía. Y Sánchez ha sido incapaz de salir a posicionarse en contra. Silencio absoluto ante un ataque como este de los jueces. Y sobre la financiación de Cataluña es un café para todos, que es lo que no se debe de hacer.