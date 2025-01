Félix Bolaños sale a defender la burla de Lalachus contra los católicos y acaba aplastado a críticas

Son previsibles como ellos solos.

Los ministros del Gobierno Sánchez tienen un sectarismo en vena irreversible.

Y estaba más que archicantado, que diría nuestro Eurico Campano, que se iba a salir en tromba desde el Palacio de La Moncloa a defender a Lalachus por la befa y mofa que hizo de un símbolo del catolicismo como es el del Sagrado Corazón.

Todo, por supuesto aprovechando el escaparate de TVE y de un espacio tan visto como es el de las Campanadas.

La gracieta de la humorista no iba a quedar impune y de hecho Hazte Oír a procedido a denunciarla junto al presentador que la acompañaba, David Broncano, y al presidente de RTVE, José Pablo López, por la comisión de un delito contra los sentimientos religiosos del artículo 525 del Código Penal que castiga a quien haga públicamente escarnio de las creencias de los miembros de una comunidad religiosa con el propósito de ofenderles.

Dice esta organización que:

Por supuesto, desde el Ejecutivo se salió a hacer una encendida defensa de la cómica y el autor de la misma fue el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que lejos de defender a los católicos, promovió que a estos se les pueda atacar a mansalva:

Lo que el titular de Justicia tal vez no se esperaba es que su ataque contra el catolicismo no le iba a salir gratis:

Nos da igual, Bolañitos. Seguirá siendo una ofensa y haremos las reparaciones necesarias. Que algo no esté o deje de estar tipificado como delito no hará desaparecer las ofensas.

Matar niños no nacidos no es delito y sigue siendo un crimen abominable.

— LuSuber (@MomicheSuber) January 1, 2025