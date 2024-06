Pedro Manuel Hernández López: «El desembarco de Puigdemont : el día «D» de la hora «H»»

Hoy, 30 de mayo de 2024, es el día «D» de la hora «H». Es el día elegido por el gobierno de Pedro Sánchez para que la polémica y anticonstitucional Ley de la Amnistia sea votada en el Congreso de los Diputados. Es también el día en que la muy imperial y noble ciudad de Toledo celebra, por todo lo alto y un año más, su día grande, la festividad del Corpus Christi –ese jueves que con el Jueves Santo y el día de la Ascensión conforman los tres jueves que relucen a lo largo del año más que el sol– con la tradicional y milenaria procesión en la que la Custodia fabricada en el siglo XVI por el afamado orfebre leonés Enrique de Arce y por encargo directo del Cardenal Cisneros, es procesionada y custodiada por los jóvenes cadetes de la Academia Militar de Infanteria.

Hoy es también el día elegido para hacer que el golpista e independentista espíritu de Puigdemont y los violentos y vandalicos actos de «terrorismo callejero» ejecutados por los CDRs –por más que el Gobierno de Sánchez y sus coaligados socios se empeñe en calificarlos de simples y leves «incidentes callejeros»– sean legalmente olvidados de un plumazo.

Históricamente el día «D» de la hora «H’ fue el término utilizado para referirse a la hora (06:30, AM hora de Londres, en las playas de Normandia y de Omaha destinadas a los tropas aliadas americanas) en que se produjo el desembarco de Normandía de aquel 6 de junio de 1944, que marcó el inicio de la liberación de Europa que había sido ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda Mundial.

Del mismo modo, este día ha sido también especialmente elegido por el Gobierno y sus adocenados y agradecidos diputados, para que –al igual que aquel señalado e imborrable día supuso el inicio del mayor ataque de las tropas aliadas contra la Alemania de Hitler–hoy, con la votación de la «Ley de Amnistia» se reinicie el oficial y grave ataque juridico contra la democracia, la Constitución y la unidad de España y, totalmente, a favor de los independentistas y de los golpistas condenados en el soberanista «Pròces» de Cataluña.

También en este día el Gobierno ha marcado otro «hito’ histórico y politico al aprobar el Congreso la primera amnistia»constitucional». La única amnistia si no tenemos en cuenta la del 15 de octubre de 1977, puesta en vigor en plena transición con el único objetivo de eliminar algunos efectos penales que pudieran hacer peligrar la consolidación de la reciente democracia en España. Además, aquella no pudo ser constitucional, ya que hasta el 31 de octubre del 78, no se aprobó nuestra Constitución como tal.

Habría merecido muchisimo la pena que la señora presidenta del Congreso –«sa dona d’ Inca– Armengol, hubiera hecho una puesta en escena y le hubiera pedido una pantalla gigante a la super diva «Taylor Swift» para que sus señorías hubieran podido ver, recordar y celebrar todos juntos los grandes hitos de esta casi paradójica y a la vez controvertida y rocambolesca historia. Igual que en aquella mañana —hace solo 11 meses– en la que el super ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, celebró, por todo lo alto con bombo y platillo, que el Tribunal Europeo (retirase la inmunidad a Puigdemont, al afirmar : «El Tribunal Europeo da la razón a la posición de España respecto al Prcès y, por tanto, Puigdemont ya está más cerca de que rinda cuentas».

Lo que hubieran disfrutado sus señorías –los diputados de esa mayoría parlamentaria afín al Gobierno– recordando hoy ese pasaje o este otro, en el que el presidente Sánchez les echaba en cara el empecinamiento en algo que no podía ser — y que además era imposible, según la ubriqueña frase de Jesulin– a los independentistas cuando les decía que : «Lo que hoy pide el independentismo y, lo saben ustedes muy bien, es la amnistia, algo que este Gobierno no va a aceptar ni está recogida en la Legislación ni en la Constitución Española».

Los actuales diputados del Partido Sanchist y afines sin duda también habría retozado –al rememorar todos juntos esos imborrables pasajes de su propia historia– antes de votar, ya que la emoción se habría desbordado al contemplar en la gigantesca pantalla a la añorada Carmen Calvo –hoy reubicada en la presidencia del Consejo de Estado– cómo aleccionaba a los «ignorantes» parlamentarios de JxC y de ERC mientras les decía: «Cuando todos ustedes hablan de que planteemos la ‘amnistia» , la única respuesta posible es que esto no es posible en un estado democrático y constitucional. como es el nuestro. Esto, lo que ustedes piden, supondría suprimir uno de los tres pilares fundamentales de nuestra Democracia: los Poderes Constitucionales del Estado español , como es el Poder Judicial».

Presidenta Armengol, estoy seguro que hoy también la Cámara del Congreso habría disfrutado de lo lindo al revivir estos inolvidables momentos antes de proceder a votar y, de conceder por fín a Puigdemont & Cía la impunidad por la que venían suspirando desde que vieron al PS(Partido Sanchista) muy corto de apoyo social y escaso de diputados prestados para sacar adelante la reciente investidura del presidente del Gobierno. Hagame caso, presidenta y, para el próximo esperpéntico show político en la Cámara baja, instale, por favor, una pantalla gigante para que sus señorías puedan rememorar a través de las hemerotecas las mentiras y desverguenza de nuestros gobernantes cada vez que queriendo decir «digo» han dicho «Diego» y viceversa. Tal vez así se sentirían reflejados y avergonzsdos y , estoy seguro, que dejararían de mentir y de prevaricar.

En el día de hoy, 30 de mayo de 2024 , día del Corpus y de San Fernando, se ha consumado de «facto» y de «iure» el binomio: «»Impunidad» por » investidura» e «investidura» por «impunidad». Anticipandose a este histórico día, el presidente Sánchez –con la manifiesta humildad y la sencillez franciscana que le caracteriza– le dijo al «invicto galego» de Peares, Alberto Núñez Feijóo, que: «Quien está en la Moncloa, es él». Y así es. Quien está es Pedro Sánchez por la gracia –en este caso no de Dios, como los grandes reyes y monarcas– sino por la de Carlas Puigdemont y así nos va.

La aprobación de esa injusta y anticonstitucional «Ley de la Amnistia» — por 177 votos a favor, 172 en contra y con la ausencia de la diputada de Sumar, Martina Velarde– ha supuesto el «mayor ataque» de la historia de nuestra democracia contra el «Artículo 14» de nuestra Constitución. Dicho Artículo ya no podrá aplicarse con justicia ni con equidad y tampoco nos dirá que: «Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna ni por razón de nacimiento ni de raza, sexo, religión, opinión o de cualquier otra especial condición o circunstancia personal y/ o social”.

A partir de ahora, los españoles ya «NO» somos todos iguales ante la Ley. La discriminación por condición y circunstancia personal y política va a prevalecer por encima de todo: «ser catalán y haber participado activa y violentamente en los actos para la autodeterminación política de la republica catalana es suficiente motivo para quedar libre de toda culpa ante la Ley».

Con su reciente aprobación en honor y ad maiorem gloriam del golpista Carlas –la ya llamada «Ley del olvido»– se convierte por obra y gracia del » Puto amo que está en Moncloa» en una norma jurídica, pero «injusta» y ‘anticonstitucional» y que tiende a beneficiar –a través de un especial derecho de gracia y «olvido judicial «– a un concreto y determinado grupo de personas.

Pese a la «injusta injusticia y a la desigual desigualdad» — y valga la redundancia– que conlleva esta Ley para el resto de los ciudadanos del resto de España, al autarca, megalómano y ambicioso presidente Sánchez todo esto le importa un bledo. Sólo le ha interesado adelantar su votacion desde que vio peligrar –por falta de votos– su ambicioso y codiciado objetivo «princeps»: mantenerse «en» y «con» el poder, por encima y contra todos y todo para seguir siendo el «puto Amo»–como le gusta llamarle cuando se refiere a él –a su bulldog personal y actual ministro de Transportes «Oscarcerbero» Puente

Durante la polémica, bronca e incluso violenta votación, los gritos, insultos, llamadas al orden y la mala educación de una zona a otra del Hemiciclo han cruzado los escaños y se han dejado oir incluso en el pasillo y hasta en el.patio del Congreso . Cada vez que uno de los congresistas al ser nombrado se levantaba para votar a favor de la Ley de Amnistia , su vergonzoso e incostitucional «SI» , era contestado y acompañado con la palabra «Traidor» o «Traidora», según el género del votante. La respuesta del bando de Sumar y de los socios de Podemos no se hizo esperar, calificando –desde los escaños e incluso desde la misma tribuna– a Abascal y a sus diputados de «filonazis» y de «filofascistas» . Ni el propio Valle-inclán en persona hubiera encontrado un mejor argumento para su esperpéntica y famosa obra «Farsa y licencia de la Reina Castiza», publicada en1922

Hoy, aunque ya se sabía desde hace tiempo , el Gobierno en pleno con el felón de Pedro Sánchez a la cabeza se ha vendido » oficialmente» y se ha puesto de rodillas –por siete miserables votos» frente al prófugo golpista Puigdemont y su independentista camarilla de golpistas– aduciendo, que con esta Ley se regulariza y se consolida cada vez más la convivencia sociopolítica con la sociedad catalana y desciende el independentismo o, al menos, eso es lo que dice el actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aunque ni el mismo se lo cree. Según él, esta Ley cierra una vez por todas la convulsiva etapa de continuos e historicos conflictos y , que por tanto, ya ha cumplido con sus objetivos de normalizar la política y la vida en Cataluña.

Este es el mismo ministro que se permite el lujo — pues para e so es el ministro de Justicia– en público dar las gracias a todos los diputados que han votado a favor y celebrar la aprobación, afirmado que “es un gran día para la democracia”. ¿ De verdad se lo creen…? A su juicio, con esta ley se cierra una etapa “de conflictos, de tensiones y de enfrentamientos” y se abre una nueva etapa de “prosperidad, acuerdos y de hacer buena política y con mayúsculas».

No debe de tenerlo tan claro el presidente de Castilla–La Mancha , Emiliano Page, cuando se ha alineado con el PP de Núñez Feijóo y ha iniciado los trámites pertinentes para así poder recurrir ante el Tribunal Constitucional la reciente «Ley del olvido» (antes llamada de Amnistía).

Lo dicho. El pasado jueves 30 de mayo de 2024 –deberá pasar a la historia de nuestra joven y parlamentaria Democracia –como el día «D» de la hora»H» en que el golpista y separatista espíritu de Carlas Puigdemont desembarcó en el hemiciclo del Congreso y poseyó material y formalmente –bajo la forma de «Ley de la Amnistia»– las mentes y voluntades de sus señorías, los sanchistas y, afines al Gobierno.

Es de esperar y sería más justo y necesario que deseable, que los jueces –aunque deben aplicar la ley de amnistía con carácter preferente y urgente– puedan elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) si creen que la ley choca contra la Carta Magna, o una cuestión pre judicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), lo que frenaría la aplicación inmediata del perdón a cada caso. Esperamos y deseamos que la chulesca y prepotente pregunta–respuesta de Sánchez al periodista en franca referencia a «quién manda en la Fiscalía General… ‘ no se repita nunca más.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.