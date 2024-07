Victor Entrialgo de Castro: " La Conga de Moncloa"

Como no hay nada, lo he repetido una y mil veces, no tendré inconveniente alguno en volver a declarar y dar todo tipo de explicaciones y aclararlo todo el Martes.

Imaginaos al juez diciéndome: ¿»Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad»? ¡Menudas risas! Por eso le he dicho que tiene que ser por escrito, por el cuento de las garantía de Camacho y todos los esbirros consultados que no paran de llamarle, pero que conste que lo hago por preservar la institución. No tengo inconveniente alguno en contar cómo fue.

Un güiskito a la comisión judicial y todo aclarao: Estábamos en casa la churri y yo y llegaron unos colegas entre ellos el rector de la Complutense con Barrabés, empeñaos en darle un cum laude a Begoña que venía precisamente de reuniones interminables en San Petersburgo hasta las doce de la noche por lo de Globalia. Yo estaba ya en pijama y pantuflas, les saludé con mi simpatía y humildad de siempre y les puse unos aperitivos y un poco de champán para celebrar la cosa mientras Bego reunía la documentación y cubría los impresos.Tuvieron que venir ocho veces, eso sí, pero al final quedó todo alicatao. ¡Menuda conga liamos!

Justamente porque todo es un bulo y fango de la ultraderecha y no hay nada, mi fiel vasallo el fiscal general y el lisenciado han presentado en veinticuatro horas folios y folios llenos de sesudos razonamientos para no declarar. No es por no declarar, pero declarar pa ná es tontería…

Dicen quienes me conocen bien que todo este daño a la Nación y esta resistencia es de psicópata pero si lo dicen por mi sonrisa de hiena es porque me tira el botox de los hoyuelos y porque Alegría está sonrosada y triste, qué tendrá la alegría, ha engordado un poquito y cada vez se parece más a Leire Pajín, que ha vuelto de su viaje de casi diez años a Nueva York, que inauguró los viajes de liberación feminista del Ministerio.

Mientras, la ministra del ramo, disfrazada de Ami Whitehouse, dice que el juez sólo quiere celebridad, tiene gracia, mientras su Directora general Isabel García, referente de la mujer segun la epístola de Montero a los adefesios, ha tenido que ser cesada porque se lo llevaba crudo y desviaba los fondos para la violencia a una cuenta de su pareja/e/o. Se desconoce si para otro chalet en Galapagar o para lo pagar.

La gente tiene que entender nuestra labor. Con lo de Begoña, por ejemplo, hemos rescatado instituciones como el vasallaje, que no se recordaba desde la Edad Media: Bolaños, mi fiel Igor o el juglar, ese otro que fue lehendakari, aunque ya les he dicho que no sobreactúen. Y los jueces, ¿qué me dicen de los jueces? Marlaska, la Robles, con más kilómetros que el baúl de la Piquer y Campo, el ex Ministro de Justicia, el de la Merichell, pasando el mocho de Pumpido en el Constitucional, ¿menudo equipo eh?

Pues eso. La justicia, que es ciega y sorda, el martes será muda. A ver si me deja escribirlo. Así aprovecho el finde y a la vuelta de la playa con el falcon lo hago con inteligencia artificial. Si es que soy un máquina. ¿Y qué me dicen del nombramiento de la Dolores como «fiscal de la guerra civil», con nulidades y desviaciones poder que duran ya dos años. Pues por mis balls, aunque el Supremo nos haya dicho que es incompatible y a pesar de que su querido Emilio de Garzón sea abogado de las víctimas. Si es que estoy que me salgo. No hay país como éste. Y con los nombres ¿qué me dicen de los nombres?. «Memoria histórica», «Regeneración de la democracia». No digo que me lo mejores. Iguálamelo.

Eso sí, tengo que reconocer que hemos sido un poco pardillos. En realidad somos unos pardillos los dos, porque por mucho botox y maquillaje que usemos, es cierto que esa condición, esa función de la personalidad, tarde o temprano acaba saliendo. El viaje trepando desde las saunas a Moncloa que explicó el otro día Ayuso.

No sólo porque me he tenido que comer, una tras otra, todas las mentiras y dequiendependes, no sólo por las inscripciones de sociedades y softwares ajenos, sino porque es dificil controlar este sobradismo de trepa que Dios me dió y que se me escapa a veces, incluso algunos dicen que hasta el intrusismo.

Sé porque suena la música de Tiburón que hay pánico en la Moncloa, pero para eso están todos estos sacados de un casting entre los más arrastrados que ha habido en España desde los juglares del medioevo/a/e.

Eso sí, el Martes nos sobrevendrá una amnesia y una afasia y a partir de ese día seremos un par de sordomudos sobrevenidos y daremos todo por escrito. España es un país capaz de ganar la Eurocopa y de tenernos sin rechistar como okupas en la Moncloa. He violentado a la Nación hasta ponerla del revés pero les he hecho creer con dos estados de alarma que respirar es antidemocrático. ¡Cómo no voy a encontrar esbirros, si aquí nacen y se inclinan ante el poder como los girasoles!

Me cuentan desde Ferraz que la gente va diciendo por ahí que «somos una panda de maleantes»… ¡Por Dios que no hable! Por muy sobrao que sea…que nos hunde….me dicen que han oído en los pasillos del ala oeste de Moncloa.

-¡Qué coño va a hablar! contesta uno de traje oscuro que parece muy bien informao. Otra cosa será lo que el juez vaya a determinar lo que venga después. Tranquilos…

Despachos que echan humo me han dicho que pida por escrito y que alegue que es por razón de mi cargo; diré que no declaro por si pudiera perjudicar a mi mujer; y defenderé que «no existe» prueba alguna de que esos hechos constituyan tráfico de influencias. Luego tengo el mocho del constitucional, el indulto, el verdadero porqué de la amnistía y el comodín del público.

Yo les digo a los que paniquean que lo miren por el lado bueno. En realidad, aquel día, el último de los ocho que fue Barrabés, el rector de la Complutense, Begoña, los eunucos, yo con pantuflas y tal, con los efluvios del champán, terminamos con una conga que no veas….¿Y si resulta que el juez, que no participó en aquella, sólo quiere organizar otra?

La Conga de Moncloa, ahí viene, ahí va…!