Victor Entrialgo de Castro: «La estaca»

¿Es que no veis la estaca

a la que estamos todos atados?

¡Si no podemos deshacernos de ella

nunca podremos caminar!

Si tiramos todos ella caerá

Mucho tiempo no puede durar

Seguro que cae, cae, cae….

bien podrida está ya.

Si yo tiro fuerte por aquí

y tu tiras fuerte por allá,

Seguro que cae, cae, cae

Y nos podremos liberar..

Cuanto más debil está, más pretencioso y arrogante se presenta, aunque sabemos que podrido está y no acabemos de despertar de esta pesadilla que dura ya tanto, de este bombardeo de ignorancia y vulgaridad, tan increíble, grosero, insultante y cansino que a veces no sabe uno por donde empezar en la legítima defensa frente al usurpador que engañó a los suyos y jamás ganó unas elecciones.

Pero Tú sigue repitiendo este canto

como están haciendo tantos contra Sanchez, cada uno con sus medios, porque si tiramos todos ella caerá, mucho tiempo no ha de durar,

seguro que cae, cae, cae

bien podrida está ya.

Si tu tiras fuerte por aquí

Y yo la estiro fuerte por allí,

Seguro que cae, cae, cae

Y nos podremos liberar.

Si tiramos todos ella caerá

mucho tiempo no puede durar

Seguro que cae, cae, cae

Bien podrida está la cosa ya.

Víctor Entrialgo