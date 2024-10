César Valdeolmillos Alonso: «El cuchillo y la mantequilla»

“Todo lo que se necesita para que el mal triunfe, es que los hombres buenos no hagan nada”. Edmund Burke

Nunca pensé que los políticos fuesen la hermana Teresa de Calcuta, pero ni por asomo pude imaginar que una democracia, por imperfecta que la misma fuese, llegase a ser la pestilente cloaca y trinchera de confrontación en que Pedro Sánchez ha convertido la política allá por dónde pise.

Desde luego que no es la consciencia de su propia ignorancia lo que caracteriza al personaje, pero alguien que de forma tan reiterada ha dado prueba de su astucia y capacidad de manipulación para lograr sus objetivos a expensas de los demás, sin importarle las consecuencias morales o éticas que de sus actos se puedan derivar, bien podría ser considerado como la encarnación misma de la inteligencia del mal.

Solo conociendo el pasado podremos comprender el presente. Quien desde su fundación conozca la historia del PSOE, comprenderá claramente que toda su retórica de honradez, libertades y derechos no es más que una grotesca máscara tras la que se esconde su único y evidente objetivo: la concentración de todos los poderes del Estado mediante el debilitamiento de las instituciones de control y equilibrio propios de una democracia, para intentar perpetuarse en el poder. El más reciente ejemplo de su estrategia para controlar las instituciones públicas clave del país es el decreto para tomar el control absoluto sobre RTVE.

Siempre ha sido así, incluso durante la época aparentemente descafeinada de Felipe González. En los años en que el PSOE hacía ostentación de sus “100 años de honradez”, vieron la luz escándalos de toda índole, como el GAL, FILESA, Roldán, Ibercorp, Guerra, PSV, CESID, primera fase de los EREs de Andalucía. Dinero sucio, privilegios, sexo, drogas, sobornos, nepotismo… la corrupción socialista y de los socialistas, había contaminado todo el aire que se respiraba.

En medio del escándalo y estupefacción que este escenario causaba en los españoles, lo más grave fue la primera estocada que el PSOE asestó a la entonces joven democracia española. Al disponer en 1985 de una mayoría parlamentaria, el gobierno socialista aprovechó la ocasión para ejercer un mayor control sobre el Poder Judicial, impulsando una reforma que cambió radicalmente el modo en que se elegían los miembros del CGPJ, y con la que a partir de ese momento, lograría una influencia directa sobre la elección de los jueces y los órganos que los controlaban. Seguro que muchos aún escuchan el eco del famoso: ¡Montesquieu ha muerto! Aquel fue el grito de salida en la carrera de la obscena manipulación de la Justicia por parte de la clase política. Una escalada progresiva que ha conducido al poder judicial a la controvertida situación en que hoy se encuentra.

Es propio de quienes anteponen el poder a las necesidades de la sociedad fabricar derechos imaginarios para ofrecer soluciones inexistentes que nunca llegarán a cumplir por culpa de un rival inventado.

Así, cuando el fraude queda al descubierto, el gobernante populista no rectifica; simplemente señala con el dedo a su rival, esperando que el eco de la culpa tape el vacío de su desgobierno o las promesas incumplidas. Ilustraciones que resultarán familiares, pueden ser las viviendas tantas veces prometidas y no construidas, el caos ferroviario, la permanente subida de impuestos, la escalada de la cesta de la compra, la saturación de la sanidad pública, o la inmigración permanentemente incontrolada…

Pero no seamos negacionistas —palabro inventado por quien carece de argumentos—. Gracias a Pedro Sánchez tenemos la Ley de Memoria Democrática y la de feminización del lenguaje —que nada alivia más los bolsillos vacíos que decir ‘miembros y miembras’ mientras los precios suben a mayor velocidad que el tren que nunca llega—, o esa vivienda tan ostentosamente prometida y nunca lograda. No es bien nacido el que no es agradecido, dice el refrán. Demos gracias al progresismo por esas leyes que nos aseguran que hasta el perro tenga más derechos que nosotros en la cola del supermercado.

Buena prueba del desvelo que tiene el presidente del Gobierno por el bienestar y el progreso de los españoles, es haber culminado el gran hito histórico de remover los huesos de quien, desde hacía casi medio siglo, descansaba en la paz de los muertos. ¡Qué gran hazaña, digna de pasar a la Historia, alterar el descanso eterno! Desde entonces, los españoles ya podemos dormir tranquilos. Sin duda, esta proeza ha solventado todos los problemas que acucian a nuestra sociedad.

…

Desenterrar el pasado es reavivar viejas heridas, es profanar la memoria de un ayer, que por doloroso para todos, debería descansar en la paz de la Historia. La Historia es y está para ser estudiada, no manipulada para desviar la atención de otras historias. La paz, la concordia, y el entendimiento, no se construyen desenterrando a los muertos. Los estragos del ayer no se deben remover: en paz deben permanecer enterrados en la tierra fértil de la convivencia.

Pedro Sánchez ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por cómo será recordado en la Historia. No debería preocuparse su señoría por ese aspecto. Su paso al espejo del pasado lo tiene asegurado por haber comprado su acceso al poder traicionando todos los principios con los que justificó su moción de censura, pactando con quienes había prometido no aliarse. Tiene asegurado su paso a la Historia por haber indultado y amnistiado después a los líderes independentistas condenados por un proceso unilateral de independencia en Cataluña. Está destinado a dejar su triste huella en la Historia por haberse plegado a todas las exigencias de los herederos del tiro en la nuca, ignorando la memoria debida a los muertos y el dolor de las víctimas. Y entre una lista interminable, no de mentiras, sino de cambios de opinión, de renuncias, promesas incumplidas, contradicciones, y tal y como le dijo Alberto Núñez Feijoo: por ser “el primer presidente de gobierno cuya esposa, hermano y hasta el Fiscal general del Estado están imputados.” Las querellas contra el juez que investiga los casos, rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Cuatro causas judiciales abiertas, quince delitos investigados, once ministerios implicados, y él al tanto de todo.”

Ya lo dijo Einstein: «El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad.»

Mientras el país se enfrenta a un descalabro sin precedentes, la oposición parece más interesada en sus propios conflictos que en hacer frente a los problemas de la nación. Incapaces de unirse unos y otros en una estrategia común, prefieren lanzarse reproches mutuos, ignorando su deber constitucional de frenar los excesos del poder. El principal partido de la oposición no ha cambiado. La imagen del bolso de Soraya sobre el asiento vacío de Rajoy durante la moción de censura, con todo su simbolismo de resignación o incapacidad, cuando no renuncia a enfrentarse abiertamente al discurso progresista, sigue habitando en el alma del PP.

En medio de este caos, los lobos, en un enloquecido ataque sin precedentes, continúan haciendo estragos mientras los guardas de la hacienda, en vez tomar la iniciativa, solo son capaces de ofrecer una resistencia amortiguada, tan blanda y maleable como la mantequilla. Pero no nos engañemos: Mientras la mantequilla llega a impregnar, el cuchillo ha cortado a voluntad.

Los españoles no nos merecemos ni este gobierno, ni esta oposición. O ¿Sí?

César Valdeolmillos Alonso