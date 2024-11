Lo de Errejón es la punta del iceberg: la izquierda tiene un grave problema con las saunas, los puticlubs y las grabaciones íntimas

Más información

No estamos diciendo nada nuevo. No sé si es producto de sus pactos con el diablo, pero son así. No pueden remediarlo y seguro que tampoco desean hacerlo, porque rentabilizan como nadie la maldad. Es la esencia de la izquierda, una secta destructiva de primer orden. A ver si con la pléyade de casos, denuncias y querellas en manos de la Justicia y la Guardia Civil se consigue inhabilitar y meter en la cárcel a toda esta tropa, o enviarla lejos sin billete de vuelta.

Quedan algo lejanas aquellas vergonzosas consignas que aterrizaron en el sistema político para agitar el avispero durmiente del guerracivilismo, la desunión, el descontento y un feminismo tóxico que ha contaminado la sociedad hasta límites de no retorno. “Arderéis como en el 36”, “menos rosarios y más bolas chinas” o “el papa no nos deja comernos las almejas” son algunas de las reivindicaciones de Rita Maestre aireadas en su ritual de profanación en la capilla de la Complutense durante un acto religioso; y para más inri, “en tetas”, como diría la inefable ministra del flamenco Bibiana Aído, con puesto fijo en la ONU, gracias a las rentas del destrozo moral de España en las nefastas legislaturas de Zapatero.

Las frases seguirían hibernando en el archivo si no fuera porque la pija comunista, aún en el Ayuntamiento de Madrid, era la novia de Íñigo Errejón, ese valor en alza, ejemplo de renovación política, protegido por la esperpéntica Carmena del “Welcome refugees”, con quien degustaba magdalenas caseras mientras ardían los contenedores de Lavapiés y se le pedía a la policía municipal no acudir a la zona. Esta chica tan preocupada por las bolas chinas no se había enterado de que su peterpan rijoso era aficionado a tocar el trasero y otras partes “sobresalientes” a cuanta dama se pusiera delante y fuera de su agrado. ¿O sí lo sabía y mantuvo silencio para mantener intacto el discurso de la izquierda? Ese mensaje salvífico contra el patriarcado. Esa ideología totalitaria del feminismo de género, creada artificialmente por mentes desequilibradas y oportunistas, una vez que el discurso de la lucha de clases quedó obsoleto. Este es el auténtico germen de esta distopía que ha pervertido no solo la convivencia sino la naturaleza.

Parece que era un secreto a voces que podría afectar no solo a Errejón, sino a otros progres mucho más machistas que cualquiera de la ultraderecha. Pero sus novias, parejas y compañeras de partido han arropado sus vergüenzas, evitando que los casos de acoso y abuso fueran denunciados. Lo mismo que han hecho con los expedientes de pederastia y prostitución de menores tuteladas en Baleares y la violación a una menor, también tutelada, en la comunidad valenciana, por parte del exmarido de la vicepresidenta y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, motivo por el cual fue condenado a cinco años de cárcel.

Pero las mujeres de la izquierda, tan disciplinadas, protegen a sus machos y lo seguirán haciendo. ¿Qué les queda si pierden eso? ¿Cómo mantener los chiringuitos y seguir creando los mandamientos de la nueva moral y las leyes ad hoc para hacerlos obligatorios? Tienen que seguir con el filón del ista ista ista, sembrando el odio contra los hombres, creando niños trans, normalizando la promiscuidad y todo tipo de perversiones, en definitiva, desnaturalizando la especie humana. ¿A qué podrían dedicarse, si no? No hay puestos de cajeras para todos, todas y todes.

Siempre hemos dicho que la izquierda tiene un gravísimo problema con todo lo relacionado con la entrepierna. Quizá están deformados por su afición a la captación de escenas íntimas fuera de la ortodoxia, que luego rentabilizan con oportunos chantajes. Esto es más viejo que el hilo negro. Todos los regímenes comunistas han coleccionado escenas inoportunas de gente importante. De Cuba puedo contar varios casos de estas extorsiones. Y los chanchullos que tienen con las saunas, las señoritas de compañía y los puticlubs, desde el número 1 al último mono, cosa de psiquiátrico. Por si esto fuera poco, sus consignas y leyes punteras siempre van dirigidas a la genitalidad. En los últimos años, han establecido que la parte que más empodera a la mujer no es su alma ni su cerebro, sino su «chocho”. Por eso organizan “chochocharlas” –con dinero público— donde, además de exaltar esta noble parte, promocionan juguetes sexuales para ser aún más independientes de los hombres.

Errejón está tomando de su medicina envenenada. Pero si queremos ser justos, aún no ha sido condenado y le asiste el derecho a defenderse ante un tribunal. Y a pesar de estar en la picota, por el momento, las acusaciones no dejan de ser habladurías, chascarrillos y variados comentarios que crecen como las setas; algunos, por cierto, demasiado oportunistas con el afán de renovar un protagonismo perdido o como estrategia de márquetin para vender algún libro de feminismo radical, que ¡oh, casualidad! ve la luz estos días.

Resumiendo, la izquierda socialcomunista es la concreción de todo lo negativo del ser humano, de los vicios del alma que decían los clásicos. Nada rescatable para una sociedad digna y justa. Una ideología que, como bien revela el análisis histórico, representa la Corrupción con mayúscula, que se sustancia en el abuso de los ciudadanos, la tiranía, el control, el robo, el saqueo, la mentira, la traición, la trampa, el desorden moral, la miseria y la muerte, no puede formar parte de las opciones de ciudadanos aspirantes a ser libres e iguales.

* Psicóloga, periodista y escritora