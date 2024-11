Pablo D. Escolar: «¿Es esto un gobierno?»

Tenemos la desgracia de padecer unos políticos que no saben todavía qué es gobernar. Los que se reunen en La Moncloa, muchos políticos, más de veinte; yo creo que acierto indicando que veintidós, más el nº 1, más la esposa del nº 1. A ellos, claro, añadir un número de asesores indeterminados y que tienen más o menos, las mismas funciones que los políticos que hacen funciones de Ministros.

Si observamos el papel de estos denominados Ministros, encontramos que todos siguen unas marcadas directrices, que las diseña el nª 1 con su multitud de asesores y cuya finalidad es descalificar todo lo que puedan a la oposición y a todo aquel que censure el comportamiento del denominado “gobierno”. Y digo “denominado gobierno”, ya que no gobierna, solamente se dedica a ofender a la oposición y a todo aquel que no comparta todo su apoyo a independentistas, delincuentes huidos o no, terroristas, y demás gente de esa calaña que son las que le apoyan para seguir en La Moncloa.

Si observáis, gobernar no, pero indultar a malhechores, si son de su partido político, o de otros insignificantes que les dan su voto para que sigan haciendo maldades, sí. Tenéis muchos ejemplos de que es así: el caso de los Eres en Andalucía, destacados casos de corrupción política y moral, con generosos abusos de prostíbulos, y fuga de dinero, condenados por la justicia e indultados por P. Sánchez; el caso Tito Berni, que se investiga en los tribunales por las fiestas con alcohol, drogas y prostitutas; el caso Aldama, con aportaciones dinerarias por prostitución; las menores tuteladas y prostituidas en Baleares, cuando gobernaba F. Armengol, hoy tercera autoridad de nuestro País y otros casos como P. Iglesias (la azotaré hasta que sangre), el de I. Errejón con su acoso sexual, etc. Por favor, queremos un gobierno que gobierne, y se olvide de chismorreos a la oposición y a los ciudadanos que no compartan sus ideas.

Pablo D. Escolar