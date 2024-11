Pedro Manuel Hernández López: "La Historia ...se repite"

La idea del «eterno retorno» del weimarés F. Nietzsche se refiere a un concepto circular de la historia o de los acontecimientos; la historia no sería lineal, sino cíclica y, una vez cumplido un ciclo de hechos, estos mismos vuelven a ocurrir con y en otras circunstancias, pero siendo, básicamente, semejantes

El autor escribió esto en respuesta al filósofo estutgardiense George Wilhelm Hegel; él fue quien dijo que los grandes hechos y personajes históricos aparecen dos veces y que la historia tiende a repetirse. . Lo que cambia realmente es la interpretación que le damos a esos eventos y a esos personajes en un determinado momento: a veces, como una «tragedia» y , otras, como una «farsa».

El texto de –«El 18 de brumario de Luis Bonaparte», una de las obras escrita por Karl Marx– comienza con su famosa frase «La historia ocurre dos veces: la primera vez, como una gran tragedia y la segunda, como una miserable farsa»; lo que sucede es que a veces, como plantea Slavoj Zizek– el filósofo y sociólogo esloveno– esa farsa puede ser, incluso, más terrorífica que la tragedia original. Su afirmación es un claro cumplido a la frase original formulada por Hegel, sobre que : <<La historia suele ocurrir primero, como una «contingencia», y luego, como una «necesidad»>>.

Lo sucedido en Valencia –el pasado 29 de octubre de este año con la DANA– nos confirma la tesis de los viejos filósofos de que la historia siempre se repite dos veces, bien como contingencia y necesidad o bien como tragedia y farsa…como en el caso de la ríada del Ebro del 2015…[…] .

La gran diferencia con la reciente y apocalíptica catástrofe de la DANA en la Generalitat Valenciana estriba en que, en esta ocasión, la farsa ha sido más «terrorífica» que la propia tragedia en si, a pesar de que sus nefastas, devastadoras y graves consecuencias –en pérdidas de vidas humanas, animales de granjas y domésticos, bienes materiales, infraestructuras y tejido productivo– han cruzado todas las fronteras y traspasado todos los límites imaginables.

Por decirlo de forma muy sencilla, esta cita se refiere, explícitamente, a cómo los políticos rara vez –por no decir «nunca»– aprenden de los errores del pasado, ya sean propios o ajenos .

Aunque la mayoría de los aforismos castellanos nos puedan parecer ya algo «manidos» por su mal uso o el abuso que aveces se han hecho de ellos, vuelvo a referirme a uno de ellos y que ya he usado en alguno de mis artículos. Me refiero al de «Consejos vendo y para mi no tengo».

Seguramente este refrán tiene su origen en el «alcaraván» –un ave zancuda y migratoria con plumaje de tonos pardos y, que cuando un peligro aparece, se queda quieto y lanza agudos sonidos para alertar a las demás aves de la presencia de un cazador o de un ave de rapiña… sin embargo, a él le dan caza.

Si no igual, si que algo parecido le ha ocurrido a Pedro Sánchez –pues las hemerotecas suelen dejarle con sus vergüenzas al aire cada vez con más frecuencia– aunque con algunas importantes diferencias políticas. En marzo del 2015, cuando ocurrió la ríada del Ebro –la más grave de los últimos años con más de 92 muertos, con 28.000 hectáreas de superficie agrícola afectadas y anegadas y con más de 9.000 animales domésticos muertos (corderos, vacas, cerdos…) — Sánchez aún no era el candidato a la Presidencia y tenia serias dificultades para aglutinar los votos que le permitirían acudir a los pocos dias al Congreso y salir de él investido como jefe del Ejecutivo, ni mucho menos el presidente del Gobierno, sino el secretario general del PSOE y líder de la oposición.

Tal vez por eso –no se le cayó la cara de vergüenza– cuando con la prepotencia y el cinismo que le rezumaban por todos los poros de la piel, arremetió contra Rajoy y su Gobierno por no visitar la Ribera del Ebro, donde se habían producido graves inundaciones por la crecida del Ebro, diciendo:

«Ha vuelto a ocurrir lo que nunca debería haber ocurrido. Porque necesitamos un Gobierno que gobierne, que coordine la respuesta adecuada, que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos y que no se encierre en Moncloa»[…].

Y mi pregunta es –<< ¿qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro?>>– se preguntó Pedro Sánchez en declaraciones a los medios e instando al entonces presidente del Gobierno a visitar Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla y León, que habían sufrido graves inundaciones tras la crecida del río.

Y como aquello le pareció poco, le acusó de «falta de prevención y de coordinación en la gestión de aquella catástrofe natural, de tener un presidente del Gobierno que no gobierna, sino que desgobierna, que descoordina, que no responde a los problemas de los vecinos y que no atiende a las demandas de los agricultores y ganaderos. En definitiva, tenemos un presidente del Gobierno que da la espalda a los problemas de la gente […]».

Esa fue su actitud, su carismático y conciliador discurso para ayudar al Gobierno –remando, eso sí, en la misma dirección, como quedó bien patente– a paliar y solucionar los innumerables daños personales y desequilibrios en la maltrecha economía de las regiones afectadas por la ríada.

Desde esa fatídica fecha, el 15 de marzo del 2015 , que coincide con otra que ha pasado a la historia– como «los idus de marzo» del año 44 a.C., día en que Julio Cesar fue asesinado en la Curia de Pompeyo– han transcurrido ya 9 largos años y 7 meses.

Pedro Sánchez –aunque sigue siendo y ejerciendo de secretario general de su partido– es ya el presidente del Gobierno, aunque en muchas ocasiones y cada vez con más frecuencia no ejerza. Podría citar muchas…pero me ceñiré a la última, el 29 de octubre –fecha en la que no ha dado la talla ni como «presidente» ni como «político» y mucho menos como «persona»– con los afectados y damnificados del Levante español por la DANA.

Aunque Sánchez, envío un mensaje ese mismo día a las 22:50 horas a Mazón cuando regresaba de la India, donde había realizado una visita oficial durante unos días.

Fue el pasado domingo, 3 de noviembre. Sánchez apareció en Paiporta –cinco días después de las tormentas que provocaron una gran devastación en varios municipios del área metropolitana de Valencia y no menos de 218 víctimas mortales, aparte de las 13 personas desaparecidas– en compañía de SS. MM los Reyes de España y el presidente valenciano Carlos Mazón. Los vecinos, muy molestos por la tardía y casi nula respuesta del Gobierno ante la catástrofe –mucho más «preocupado» por la disputa competencial con el Ejecutivo autonómico que por proveer la mano de obra necesaria para los trabajos de recuperación y de reconstrucción– explotaron con graves amenazas e insultos contra los dos presidente y la comitiva real. Sánchez tuvo que ser casi rescatado y evacuado de urgencia por el servicio de seguridad –según dijo días después el ministro Marlaska( sin Grande) a la cara y aguantando el tipo ante todos los insultos, los improperios y el lanzamiento de diversos objetos y barro de que fueron objeto.

Ante la supuesta pero manifiesta incoordinación e inanición, no solo, de ambos presidentes, Sánchez y Mazón, si no también, de Marlaska y de Robles –dos de sus principales ministros de quiénes depende la movilización precoz de los CCFFS, del Ejército y de la UME para auxiliar a la población.

Llegado a este punto, sería bueno que Sánchez y su Ejecutivo recordaran, mientras visionan las hemerotecas, lo que, el entonces secretario general del PSOE y líder de la oposición, le echó en cara al presidente Rajoy aquel 15 de marzo de 2015. La pregunta sería la misma que el se hacía : ¿»qué coño tiene que pasar en este país para que Sánchez no solo pise el barro, si no, que se quede dando la cara como hicieron los Reyes ese día»? «Ha vuelto a ocurrir lo que nunca debería haber ocurrido. Porque necesitamos un Gobierno que gobierne, que coordine la respuesta adecuada, que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos, que no se encierre en Moncloa y, sobretodo, que no se limite a un simple, frío e inhumano whatsapp en el que diga lacónicamente: «A disposición.Si necesitan ayuda que la pidan»[…].

Por eso, rechazamos plenamente y de frente el desmesurado abuso de poder y el falaz e impertinente ofrecimiento de Sánchez y le exigimos que de la cara y libere con la máxima urgencia todas las ayudas económicas y viviendas necesarias para que la vida vuelva a ser normal en todos esos pueblos devastados…pero, que está vez no ocurra como en la isla de La Palma — donde las 7.000 familias que perdieron sus viviendas hace ya más de 3 años– y que a día de hoy siguen esperando a ser realojados y mientras continúan hospedándose en los hoteles de la Isla, en casas- contenedor oxidadas en apenas cuatro meses desde su entrega o en diminutas casas de madera esperando esa prometidas ayudas económicas o unas viviendas dignas que parecen no llegar nunca…

Hartos de tus continuas y cada vez mayores mentiras y de esas promesas jamás cumplidas…solo nos queda decirte, alto y claro:

¡ «A otro perro con ese hueso… y no nos mandes más jamones que tenemos la despensa llena»!

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.