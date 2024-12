Victor Entrialgo: " La Semana fantástica"

Aunque en los dos sitios que tienen semana fantástica haya rebajas, funcionan mejor las del corte inglés, porque aunque los nervios, carreras, codazos, amenazas y llamadas de móvil a las puertas del Supremo sean parecidas estos días, el Gobierno suele encontrar mejores descuentos en la trastienda del Constitucional donde si no tienen talla te la hacen a medida, aunque tarden más.

Sólo imaginar a los imputados revolviendo entre «los sujetadores del poder» colocados por ellos en la trastienda del Supremo ante la acusación de Aldama de que hubo 4 millones en comisiones de contratos públicos, parte de las cuales fueron para el PSOE, merece la pena, aunque vayan a hacer malabares con los plazos y no sean las garantías sino la falta de medios y de voluntad política lo que suele retrasar la justicia que en general debiera ser mas rápida, sobre todo con los delitos, abusos y desviaciones del poder, porque la justicia lenta ya no es justicia.

Eso no significa que se deba dejar fuera a las acusaciones populares, sin las cuales no sabríamos de la misa la media, porque limitando su representación al Pp, se acabará dejando la justicia una vez más en manos de la partitocracia corrupta de los últimos decenios, en particular el Psoe, el Pp o Ciu fundamental, aunque no únicamente.

La Comedia política es como una comedia del arte pero con muchos bufones y familias enteras de saltimbanquis, mezcla de teatro y carnaval que emplea máscaras, vestuario, recursos mímicos y enormes habilidades acrobáticas. Su aparición es contemporánea de la profesionalización de la política y la creación de partidos estables. Ya vemos como la corrupción es sistémica y no hay controles pero pocas veces representan su comedia como esta semana con esta familia de saltimbanquis.

No hay alguien en este país que pueda competir en esta comedia del arte de la tiranía en tan abrumadora concentración de odio sobre su persona con el Arlequin Sanchez, con su máscara y su traje de rombos seguido por sus bufones, sus saltimbanquis, que haciendo sonar cada poco, como Bolaños, las campanas de su gorro, están siempre dispuestos a contentar a su amo y señor ya sea como saltimbanquis, acróbatas, saltadores, equilibristas volatineros, trapecistas o titiriteros, como el farsante del foulard, que llegó por su lobby, y hoy más separatista que el que lo inventó, rinde visita a Waterloo a un golpista prófugo.

Los argumentos más típicos de la Comedia d’el Arte presentan gente que va de aqui para allá, de alcachofa en alcachofa, de evento en evento, mayormente inútiles porque el pueblo no acierta a averiguar si lo que hacen, valiente y meritorio a veces tiene alguna utilidad, al no haber nunca responsabilidad. ¿Será que teletrabajan? porque ¿Cuando trabaja Pepe Alvarez en UGT o los ministros en el ministerio?

A veces el argumento de esta comedia del arte son gansadas y barrabasadas tan idiotas como ir al cine desnudo, en tramas muy sencillas, de chalets, mordidas, chicas del partido o como en el quijote, meritorias y suripantas comunistas de modelito diario con discurso aprendido salvo para delinquir, que relatan las aventuras y vicisitudes de una pareja de pichón y su pichona, Pantaleone Abalos, tipos del entorno social como il capitano Aldama o el bufón Bolaños haciendo sonar las campanillas de su gorro.

Las intrigas, mimos y acrobacias de esta comedia d’el arte corren a cargo de los «criados’, «zanni», que encarnan personajes como Patxi y Oscar Lopez, ya sabemos por qué lo hizo ministro para una defensa anticipada, alfiles bajitos y bizarrosos como Bolaños, Sanchez vestido de Arlequín y su novia Yoli Colombina, el torpe de Puente Polichinela o el rústico Truffaldino Rufián, Patxi el tragasables o Santos Cerdán, el chico de los recados que cobra las propinas.

¡Cómo llegó esta gente a gobernar al pueblo es cosa que no deja de producir asombro! cuando en realidad no han ganado jamás las elecciones ni tienen el apoyo del pueblo. Todo apunta a «la famiglia» política, y no precisamente a la socialista.

En Ferraz nadie quiere hablar. ¡3 ruedas de prensa en 4 meses! El que calla otorga. Están temblando porque saben que las marionetas penden de un hilo y porque en el Supremo, como en el Corte Inglés, comprando dos, te puedes llevar tres.

Víctor Entrialgo