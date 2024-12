Victor Entrialgo: «Más dura será la caída»

Llega la Navidad y la bola de nieve sigue creciendo y haciéndose cada vez mayor mientras el tirano mira la bola de cristal, sigue comprando medios, poniendo puertas al campo y diciendo que España es Xanadú.

Esto es Ciudadano Kane pero en esta sesión continua la que viene ahora es «Más dura será la caída». Acorralado en su rincón, Sanchez acaba de insuflar millones a la opinión sincronizada para que le den aire y sostener así a un boxeador sonado y sin escrúpulos haciendo creer que es un gran campeón a base de amañar sus combates.

Grogui como está por los golpes aunque le mantenga en pie la inquina, se agotan los insultos legítimos contra uno de esos boxeadores altos ridículos que hacen valer sus centímetros de más como un arma de superioridad de la que carece.

A base de golpes bajos trata de resistir y prolongar todos sus tongos y fraudes y ahora pretende eludir los golpes de la justicia a su corrupción con actos antifranquistas utilizando la expresión «hay que inundar España» después de lo de Valencia, lo cual solo tiene dos explicaciones: o es faltoso o Mefistófeles.

Todo es gravísimo, insólito, inaudito. Y la cuestión política no precisa resoluciones judiciales aunque las está pidiendo a gritos, porque antes que judicial se trata de una cuestión ética y política. Pero Sanchez no puede dimitir porque tiene demasiado que ocultar, como no puede dimitir su incalificable Fiscal general, porque no le deja. Por eso en lugar de dar explicaciones ha huido hacia adelante tratando de emplear el fango que ha vertido y el que no recogió en Valencia para tratar de confundir la mentira con la verdad.

Hace tiempo que el pueblo debería haberse presentado ya en Moncloa y exigir su desalojo, pero Sanchez resiste porque en España falta educación política. Está atropellando su soberanía y hay que obligarle a renunciar. Y no hay más. Todo sería en legítima defensa de la democracia, y lo que no sea eso, será pedir cotufas en el golfo.

Aunque lo llevan en la cara queremos escuchar lo que callan los que llevan meses diciendo que no tienen que aclarar. No queremos que se sepa algun día, ¡Lo queremos saber ya! Si los españoles pusiésemos interés en saber en qué se gastan nuestros dineros no necesitaríamos a nadie que nos tenga que salvar. Pero como tampoco hay moral ni dignidad ni sobre todo costumbre, aquí no dimite nadie.

Todo se deja en manos del poder judicial en procesos donde la defensa de los villanos es el paso del tiempo. Sanchez trata de controlar a los jueces, la prensa y las redes mientras la bola de nieve sigue creciendo y haciéndose cada vez mayor y si agitas la de cristal los copos no son de nieve sino billetes que van de aqui para allá, de una partitocracia formada por sectas de mercaderes.

Hace frío en Ferraz, se ha roto la bola de cristal, y como en la película de Bogart, no es difícil imaginar que cuando un boxeador noqueado y sonado se empeña en seguir dando golpes al aire ahogado en el vómito de su propia soberbia, «más dura será la caída».

Víctor Entrialgo