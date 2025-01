Jose María Manrique Garcia: «La inmensidad de endemoniados en España»

La última noche del año pasado la televisión pública española (TVE1) cometió la enésima blasfemia de las muchas que promueve ese organismo del Estado

Todos hemos podido ver que muchísimas series producidas por TVE incluyen en sus diálogos, como la cosa más normal del mundo, sonoras blasfemias. Y no solo eso, en las traducciones de producciones extranjeras se permiten la libertad de añadir de su propia cosecha las más graves blasfemias que se le puedan ocurrir al productor.

Es aberrante, es demoníaco, es incitar al odio e ir contra el artículo 525 del código penal (hacer escarnio a los sentimientos religiosos de una nominalmente gran mayoría de los españoles), además de atentar contra un Estado Vaticano con el que hay unos convenios refrendados por el derecho internacional. Pero, da lo mismo, es “Política de Estado”, gobierne el PP o el PSOE.

Por lo tanto, no nos engañemos. No se trata de que un impresentable personaje atrabiliario, sus acompañantes y demás miembros del equipo de producción, escarnezcan al Sagrado Corazón y a todos los Cristianos en uno de los momentos de mayor audiencia (campanadas del año nuevo). Es que el director de RTVE demostró estar en el origen de la canallada publicando el siguiente tuit : “Hoy otra generación ha protagonizado las #CampanadasRTVE. Tienen otros códigos, otras preocupaciones (vivienda, diversidad), se esfuerzan por dirigirse a cada uno en su propia lengua y no olvidan a los que peor lo pasan. Y ha sido en la tele pública, en TVE. Siempre por delante”.

Lógicamente, tampoco puede pensar nadie, con sinceridad, que ello haya sido una iniciativa que no contara con el apoyo, o inducción, del Gobierno. Al respecto, Félix Bolaños, Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (“triministro” de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo), rápidamente mostró en “X-Twitter” su apoyo a los responsables, reconociendo, en la práctica, la falta tipificada en el código penal, al manifestar que el Gobierno pretende reformar el mismo durante el año 2025 para “para garantizar la libertad de expresión y creación” (en el marco de su “Plan de Regeneración Democrática”). Una libertad de expresión que pasa sobre los derechos de los demás, especialmente sobre los de los católicos. Recordemos que Bolaños es, de facto, el enlace entre el Gobierno y el Vaticano-CEE, especialmente en relación con la profanación de la tumba de Franco en el Valle de los Caídos y la forzada exhumación de Primo de Rivera, así como en el empeño de la “resignificación” de aquella Basílica Pontificia y cementerio católico.

Además, tal como hubo un ritual masónico en la profanación del Valle , algo similar parece que ocurrió con el lenguaje de manos de la presentadora de las campanadas. Nada sorprendente, por otra parte, teniendo en cuenta las increíbles “celebraciones” de la Olimpiada de París (2024), los Funerales de Estado por el Covid (2020) y la Inauguración del Túnel San Gotardo (2016).

Pero en Epaña el escarnio no solo se hace de palabra, o con “representaciones”, especialmente en Semana Santa y Navidad (recuérdese, entre tantas, la que organizó el Museo Reina Sofía en 2020 ). Aquí, aterradoramente, el número y gravedad de las profanaciones aumenta sin cesar (AQUÍ y AQUÍ ).

Y no solo son las acciones. También las omisiones son culpables, incluso más, sin duda.

¿Conocen algún caso que la policía o la judicatura haya actuado de oficio? Claro que, en este nominalmente “estado democrático de derecho” en el que el propio Fiscal General está inculpado de delito, eso es muy difícil.

En esta ocasión el Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello, publicó también dos “tuit” entristeciéndose de que “TVE haga burla del símbolo del Corazón tan querido por todos los católicos … (y de) que los responsables no son conscientes de lo que hacen … la banalidad nos rodea … (y no es bueno) insultar a las personas a las que el Corazón de Jesús también ama y perdona sus ofensas”. También el Jesús Sanz, el Obispo de Oviedo, obvió lo medular de la blasfemia, hablando solo de una “ofensa a los cristianos”. Saiz Meneses, Obispo de Sevilla, habló de “una burla de los presentadores al Sagrado Corazón de Jesús (terminando preguntándose) hasta cuándo se aprovecharán de nuestra paciencia”. El de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, también se quedó “el ataque … a la amplia comunidad cristiana … (y la petición de respeto) a la fe en Cristo”. Y Mons. Prado Ayuso, de San Sebastián, se ha quedado en la mera invitación a los católicos a “protestar” contra TVE eligiendo entre otras opciones

No reconocen la ofensa es fundamentalmente a Dios, en la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, presuponen inconsciencia y banalidad en lo que es una fría perversidad reiteradamente impulsada desde altas autorías intelectuales. Tampoco es cuestión de paciencia y “caridad”. Pasan por alto el escándalo producido y no condenado con su clamoroso silencio. Y olvidan que Nuestro Señor es a la vez infinitamente misericordioso y justo, por lo que a los arrepentidos perdona siempre y todo, pero castiga a los que no lo están. Y ese castigo puede ser colectivo cuando, por acción u omisión, es toda una sociedad la que reincide en el pecado.

¿En algún momento de su vida han oído a un obispo (y los Nuncios y Cardenales también lo son) clamar contra este tipo de públicas ofensas a Dios? ¿Luchar contra ellas con las leyes en la mano? ¿Y convocar actos de reparación?

Yo, que acumulo ya muchos lustros, prácticamente NO.

Todo esto solo se puede explicar con una creciente “posesión colectiva”, como ha ocurrido en otros periodos de nuestra historia más o menos reciente.

Pero, que conste, para mí en el término endemoniado se incluye también el desprecio a su humanamente degenerada conducta.

J.Mª. Manrique