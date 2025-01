Pablo D. Escolar : " Pablo D. Escolar "

Ahora, el señor que dispone de todo poder en España, no el que gobierna (pues él no está para esos detalles), ha vuelto a sentir su fibra sensible frente a los muertos que quiere vencer. Naturalmente no le interesa en absoluto el comienzo de la democracia en nuestro País, solamente conmemorar aquella fecha en que falleció el hombre que sí gobernó España y no hizo lo que él, utilizar el poder para controlar todas las Instituciones del Estado, los medios de información y todo lo controlable, para hacer en España “como Pedro por su casa”

Ahora nuestro obseso Presidente ha discurrido la creación de más de cien fastos para celebrar que hace 50 años murió Franco, por si alguien no se había enterado aún. Claro, utiliza nuestro dinero, el mismo que podían emplear los damnificados por la Dana pasada para recuperar algo de lo mucho que han perdido. En esas estamos, mientras otros países miran al futuro, la Inteligencia Artificial, nuevas fuentes de energías, cuidar las existentes, con entusiasmo de progresar, Sánchez se dedica a mirar para atrás, remover huesos, promover el odio y el enfrentamiento entre los españoles y resucitar el gerracivilismo de tristes épocas pasadas.

Mientras él se recrea en estas tareas, otros, mucho más honestos y decentes, ensalzan la Transición, la Constitución que tenemos, el Orden vivido en estos 50 años, el progreso social y económico y rechazan la corrupción, el nepotismo, el ataque injustificable a la Justicia, la irrefrenable presión fiscal y el alejamiento del pueblo y sus intereses. No en vano, Sánchez no pueble salir a la calle, pues es el mandatario más abucheado, criticado y odiado por los españoles. No hay otro dirigente en el mundo democrático que se mantuviera en el poder con un antagonismo tan notable por parte de su pueblo.

Pablo D. Escolar