Su Majestad, el Rey

El título viene de ‘maiestas’ y significa grande. Y para nosotros grande es alguien que ha hecho algo majestuoso, valga la redundancia. Y esto lo ha hecho hoy nuestro Rey, Felipe VI. El día es 3 de noviembre de 2024. Viene siendo el Rey, desde hace unos años, desde la famosa abdicación de su padre, Juan Carlos I, que también fue grande. Dicho monarca, nos llevó de una dictadura a una democracia y paró un golpe de estado. Luego los poderes fácticos han conseguido llevarlo a otro nivel… Es el precio a pagar por ser un buen gobernante. Por desgracia se nos olvida, con harta frecuencia, el bien hecho por el Rey Juan Carlos I.

Desde pequeño me dijeron que la jefatura de un estado debiera estar abierta a cualquier ciudadano. No era mala idea. Luego, con los años, me he dado cuenta que la jefatura debe ser para alguien que se haya preparado para acometer dicho servicio. No soy ni republicano ni monárquico. Creo en las personas. Y sobre todo, en las personas que saben acometer con dignidad los hechos que la vida les presenta. Pienso que nuestro Rey fue educado para serlo. Y además está capacitado para desempeñar esta labor. Trabajo difícil y lleno de trampas, más en nuestra sociedad española: esperpéntica y cainita.

Felipe de Borbón y Grecia es dos años mayor que yo. Ha crecido al ritmo que lo hecho yo… Bueno, no. Él es un mozo de casi dos metros y yo no llego al 1,70. Le han capacitado para ser Rey. Y pardiez! lo han preparado muy bien,

Hoy ha tenido que ir a Valencia y alrededores. Después de las inundaciones sufridas en algunas localidades aledañas a Valencia. Y ha ido con el presidente del gobierno. No sé de quién nació tan brillante idea. Fueron juntos y… El indigno presidente de nuestra nación, se fue con un ¡sálvense las partes! Nuestro rey se quedó con su mujer, la reina Letizia. Ya no llovía, la Dana había, gracias a Dios, pasado. Pero a Sus Majestades les llovió barro y algunas otras cosas. Y ellos impasibles. Aguantaron, nunca mejor dicho, el chaparrón. La gente de Valencia y alrededores y algunos más, gritaban asesinos, y demás lindezas. Y ahí estaba ese pedazo de Rey. Aguantando. Todo pasa, que decía santa Teresa de Jesús. Y pasó y el Rey comenzó a dialogar. Transmitió su pesar, su dolor por todo lo que había pasado. Y la gentes, jóvenes y mayores, le daban la mano, le abrazaban… Agradecían su gesto de cercanía y de apoyo.

Mientras tanto, otros ciudadanos de Valencia, increpaban y hostigaban el carro del presidente del gobierno, acurrucado y protegido en él. Rompieron sus cristales y abollaron su carrocería. Y si hubieran podido le hubieran zarandeado… Y…

Dos formas, asimétricas de comportarse con el pueblo. Valiente y cercana la del Rey de España. Miserable y cobarde la de su primer ministro.

El Rey es el Jefe de las Fuerzas Armadas Españolas. Tiene sus dos sables con sus cuatro estrellas de cuatro puntas en su divisa, o galones. Esto lo aprendí siendo Pater de Infantería de Marina. Mi buen amigo el teniente coronel Yáñez, me lo recordó más de una vez, cosa que le agradezco. El Rey es el jefe de todos los ejércitos. Nunca ha tirado de galones… y alguna vez, yo creo que lo hubiéramos agradecido todos los españolitos de a pie. Pero ha hecho bien, ha respetado el juego democrático y se lo reconocemos todos los españolitos de a pie.

Hoy, para ir terminando y que cada uno saque sus propias conclusiones, hemos visto a todo un Rey enfangado con sus súbditos. Y también, hemos visto, bueno casi ni lo hemos visto, a un ciudadano cobarde y mezquino.

No diré el consabido ¡Viva España!, sino que vivan los españoles y el Rey, Felipe VI, como cabeza y jefe de todos ellos.