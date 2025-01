Román Cendoya: «No son 50 años de libertad»

La columna de Román Cendoya es puro sentido común.

Quizá por eso choca tanto y levanta semejante polvareda en la España del marido de Begoña y el PSOE corrupto.

El diario digital The Objective publica este 13 de enero de 2025 un artículo de opinión titulado «No son 50 años de libertad».

En el texto, Román Cendoya plantea una reflexión crítica sobre el estado actual de la democracia española, coincidiendo con el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco.

La tesis principal es contundente: «No podemos celebrar cincuenta años de libertad en España cuando no hay independencia judicial. Se ha quebrado el principio de igualdad».

Esta afirmación establece el tono del artículo y sirve como punto de partida para un análisis más profundo de la situación política y social del país.

Cendoya argumenta que, a pesar de los avances logrados desde la transición, España aún enfrenta desafíos significativos en términos de libertades y garantías democráticas.

El autor señala:

«El autócrata tiene que proteger a la familia. La suya. No a la institución familiar. Sánchez propone quebrar el Estado de derecho porque, según avanzan los procesos judiciales y se suceden las declaraciones de sus familiares investigados ante los jueces, las evidencias de culpabilidad son mayores y escandalosas. Qué declaración la del hermano. No se puede desafinar más»

Cendoya aborda la cuestión de la igualdad ante la ley, un principio fundamental que, según Cendoya, se ha visto comprometido:

«El hecho de intentar modificar la ley sobre la acusación popular, con carácter retroactivo, sólo tiene como fin anular los procesos judiciales en marcha, ante las grandes evidencias de culpabilidad de Begoña Gómez y David Sánchez. Si fuera cierto que no iba a haber nada, como tantas veces ha asegurado el mentiroso presidente, no se enfangaría tanto en intentar modificar el proceso judicial para salvar a los suyos, incluido parcialmente el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el destructor y ocultador de pruebas».

Cendoya concluye su artículo con un llamado a la acción, instando a los ciudadanos a no conformarse con una democracia de fachada:

«El modelo de justicia de Sánchez sólo se da en regímenes como los de Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua y ahora España. En 2025 no pueden celebrarse cincuenta años de libertad en España al no haber separación de poderes. No hay cincuenta años de libertad en España si en 2025 no hay independencia judicial. No podemos celebrar cincuenta años de libertad cuando se ha quebrado el principio de igualdad. En España no podemos conmemorar cincuenta años de libertad si la élite del poder se autoasigna su impunidad».