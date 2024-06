La formidable intervención de un senador del PP contra Begoña Gómez retumba de lleno en La Moncloa

El repaso fue, sencillamente, formidable.

Fernando Martínez Maíllo, senador del PP, le dio una buena sacudida al Gobierno Sánchez después de que se conociese horas antes que Begoña Gómez, la mujer del presidente, tendrá que comparecer ante el juez el 5 de julio de 2024 para dar cuenta de las informaciones sobre sus relaciones profesionales.

El senador mostró las pruebas:

Aquí están las cartas de recomendación, que se les debería caer la cara de vergüenza, escribir una carta de recomendación para que se le adjudique a un empresario amigo y que financie un máster un contrato público de Red.es. Por cierto, es codirectora la señora Gómez. ¿Por qué no firmó el otro codirector? ¿Saben por qué? O porque no quiso, o porque no pudo, o porque no tenía suficiente influencia como la que tiene la firma de Begoña Gómez, señores del Partido Socialista.