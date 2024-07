Abascal lanza un reto descomunal a Sánchez: «¿A qué empresas del IBEX ha llamado para que reciban a Begoña?»

Duro y sin piedad.

Santiago Abascal, líder de VOX, fue a saco contra el plan de ‘regeneración democrática’ impulsado por Pedro Sánchez.

El presidente de la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados le dio hasta en el DNI al inquilino de La Moncloa sacando a la luz todos los escándalos que le rodean: su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón; su mujer, Begoña Gómez o el borrado de los delitos cometidos por los expresidente socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán:

Tildó el Gobierno Sánchez como el más corrupto en la historia de la democracia española:

El máximo exponente de VOX lanzó un reto a Pedro Sánchez:

Pero si hoy me concede una gracia, le pediría que me conteste solo una pregunta. De todas las cosas que le voy a decir, usted nunca me contesta ninguna pregunta, ni siquiera en las sesiones de control. Pero me gustaría que hoy conteste a la siguiente pregunta. Señor Sánchez, ¿a cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? Se lo vuelvo a preguntar. Señor Sánchez, ¿a cuántos CEOs de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Suba aquí y atrévase a decir que usted no llamó a ninguna. Es capaz.

Lo sé. Nos habla de calidad democrática cuando hay un señor con los mismos apellidos que el presidente del Gobierno que tiene un sueldo público sin acudir a su puesto de trabajo. Y es que no tiene ni una casa ni un hogar ni nada. Y es que no tiene ni una casa ni nada. Y es que no tiene ni una casa ni nada. Y nos habla de calidad democrática cuando hay un señor que tiene ese puesto de trabajo sin despacho. Y tiene un despacho justo cuando comienza la investigación de la Guardia Civil. Y nos hablan de calidad democrática cuando hay un señor que trabaja en la Diputación de Badajoz desde Portugal o desde Tailandia. Aún no lo sabemos. Y parece que también tiene que ver con la calidad democrática trabajar en el sector público español y tributar en el extranjero. Eso aquí solo se puede hacer con determinados apellidos. Pero no está al alcance del conjunto de los españoles. Y estoy seguro que hasta los diputados de otras fuerzas políticas que le apoyan se arrugan en el escaño. El Gobierno del señor Sánchez está hundido en la corrupción económica familiar y política partidaria. En la corrupción política que representa la ley de amnistía con la que ha comprado su investidura.