Ayuso tira a la jeta de Lobato la ‘ley Begoña’: «¡Se fraguó en los cinco días de amor en Moncloa!»

Un día más con el discurso bajo el brazo y hecho en casa.

Y otra sesión más en la que Juan Lobato (PSOE) recibió una somanta de palos de Isabel Díaz Ayuso.

El ‘mayordomo’ de Pedro Sánchez en la Asamblea de Madrid recurrió al discurso proforma que tienen los socialistas para arremeter contra el PP:

Señora Ayuso, le pregunto por financiación autonómica. Cuando llegó usted a esta Asamblea, la Comunidad de Madrid tenía una deuda de 16.000 millones de euros. Y hoy la deuda de la Comunidad de Madrid es de 36.000 millones de euros. Y decía usted hace 48 horas lo siguiente. A partir de ahora me voy a endeudar hasta los topes, porque nada me gustaría más que pagar el doble a los médicos y el triple a los profesores. Pero si el problema es que usted ya ha doblado la deuda que tiene la Comunidad de Madrid y los madrileños, pero aún así sigue pagando mal a los médicos, a los sanitarios, no hay centros de salud con urgencias, 33.000 jóvenes sin FP, la universidad sin financiación pública, no hay solución para la vivienda. Si es que ya se ha disparado el endeudamiento y no ha arreglado nada. No arregla nada. ¿Y sabe por qué no arregla nada? Porque solo duplica la deuda para conseguir una cosa, que es poder dar esos regalos fiscales que da al 0,2% de la población.

¿Sabe cuánto costaría pagar 300 euros más a 50.000 profesores que dan clases a 600.000 niños y jóvenes en la Comunidad de Madrid? 200 millones. ¿Sabe cuánto cuesta, cuánto pagamos los madrileños por los regalos fiscales que da usted a 13.000 multimillonarios en Madrid? 1.200 millones. Se gasta usted seis veces más en esos regalos fiscales que lo que costaría dar sueldos dignos a los profesores en la Comunidad de Madrid. Esa es la realidad, señora Ayuso. Explíquenos, señora Ayuso, ¿cuál es el modelo de financiación, la propuesta que hace la región más rica de España? Ninguna, no hay propuesta. Díganos por lo menos si está de acuerdo o no con lo que le planteé en el debate del Estado de la Región, al menos con esos principios de corresponsabilidad fiscal, de justicia social, de justicia fiscal. Díganoslo, porque esto no va de eslóganes. España se rompe, España nos roba. Me da igual que vengan de Cataluña, de Madrid o de Matalascañas. Son mentiras, señora Ayuso. Son mentiras. ¿O es que usted se atreve a decirle al presidente de Andalucía, de Castilla y León, de Valencia, que Madrid está infrafinanciada y maltratada en los últimos 20 años? Hombre, no. Esto va de Madrid y de España, señora Ayuso, y supere ya su obsesión con Pedro Sánchez. Déjense de estas historias de le vamos a cantar las 40. Ustedes al presidente del Gobierno no les cantan ni 20 en bastos. Dedíquese a tener lealtad institucional, dedíquese a trabajar por Madrid, que es lo que necesita esta comunidad, lo que necesita España, una presidenta de la Comunidad de Madrid que aporte nivel, seriedad y lealtad institucional.