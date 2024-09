El ‘enternecedor’ argumento de un diputado del PSOE contra el PP: «¡Ustedes tienen envidia de Sánchez porque está muy bueno!»

El momento no pudo ser más surrealista.

En un debate en la Asamblea de Madrid sobre el reparto de los menores extranjeros no acompañados, tema planteado por la formación liderada por Rocío Monasterio (VOX), un diputado del PSOE decidió ponerse ‘creativo’.

A falta de argumentos de peso, a Juanjo Marcano Dasilva se le pasó por la cabeza que la mejor estrategia para tratar de dejar descolocado al grupo de Gobierno, el de Isabel Díaz Ayuso, era salirse por la tangente.

El problema es que el parlamentario socialista se pasó de frenada y protagonizó una actuación esperpéntica que solo pudo mover al cachondeo generalizado entre los asistentes a la sesión plenaria:

Yo, sinceramente, escuchándoles, creo que lo de Sánchez, Sánchez, Sánchez, es envidia pura y dura. Y les entiendo, porque con lo bueno que está el presidente del gobierno, no me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa, porque jamás van a ocupar el lugar y la posición que tiene el señor Pedro Sánchez.

Mónica García Molina, del Grupo Popular, no salió de su asombro ante el tremendo disparate que ella y el resto de diputados acababan de escuchar por boca del representante del PSOE:

Señor Marcano, no sé si lo he entendido bien o lo he entendido mal, y prefiero aclararme. ¿Ha dicho usted que este grupo parlamentario tiene envidia del señor Sánchez Porque está bueno? O sea, en un tema tan serio, la verdad es que que usted finalice su intervención hablando, diciendo… Bueno, en fin, no quiero perder… Me he quedado… En fin.