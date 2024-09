Soberbio repaso de Alicia García (PP) a María Jesús Montero: «Es usted la ministra de la bula y del bulo»

Es el azote del Gobierno Sánchez en el Senado.

Alicia García, parlamentaria del Grupo Popular, sacudió una tunda soberbia a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Ejecutivo socialcomunista, María Jesús Montero, en la sesión celebrada el 24 de septiembre de 2024.

La del PP le echó en cara el plan para amordazar a los periodistas libres:

Señora Montero, ¿qué lecciones de transparencia y de coherencia puede dar su Gobierno? Absolutamente ninguna, aunque su férrea afición por las mentiras sí les hace transparentes. Es muy transparente que el plan contra los medios es un plan de censura. Ministros censores que decidirán lo que es un auténtico medio al que financiarán y un pseudo medio de la fachosfera al que hundirán. Decretarán quién es un auténtico periodista al que promoverán y uno falso al que perseguirán. Enhorabuena, señora Montero, como ministra de la censura, de la bula y del bulo. De la bula al hermano del presidente para que no tenga que pagar impuestos como el resto de los españoles. Del bulo, del concierto, que es un cupo separatista contra la educación y la sanidad de todos los españoles. Y sí, ustedes son muy coherentes con los incumplimientos. Incumplen con Junts y se van a rogar a Suiza . Claro, a Dios rogando y con el mazo dando. Tampoco incumplirán con los señores de Esquerra porque no tienen la mayoría para poderlo aprobar. Y señora Montero, cumpla la Constitución , traiga los Presupuestos, que lleva más prórrogas que Presupuestos aprobados. Ya les avisó el presidente Feijóo, cuando les fallen sus socios, no vengan a buscarnos. O si no hagan caso a su gran amo, que dijo, o presupuestos o elecciones, o un gobierno sin presupuesto es como un coche sin gasolina. Sean coherentes, convoquen elecciones, los españoles se lo agradecerán.

La vicepresidenta primera se quedó sin argumentos con los que poder replicar a la senadora del PP:

Su propia intervención, señora García, es una falta de coherencia. Pero fíjese que la falta de coherencia del Partido Popular, además de venir, porque les da igual lo que ocurra en los territorios, les da igual qué pasa con la capacidad de gasto que tengan comunidades autónomas o ayuntamientos, ya que habla usted de las cuestiones relativas a la financiación, si no voten a favor de la senda de estabilidad, que le da 12.000 millones, señora García, en los próximos dos años, a comunidades autónomas y ayuntamientos. Dinero que ustedes le niegan por el simple ejercicio de votar que no por el no, aunque se peguen un tiro en el pie, les da igual.

La segunda intervención de Alicia García, memorable:

Señora Montero elijan, o cupo separatista o Feijóo. Mire, ¿de qué transparencia presumen si el Consejo de Transparencia les suspende todos los informes? ¿Cuándo van a informar ustedes de los intereses económicos de Begoña Gómez en Ghana? Sí, ha sido muy transparente la reunión del ‘gran jefe’ con los presidentes de Andalucía, Galicia y País Vasco. Nada de nada para Galicia y nada de nada para Andalucía. Tan coherente como convocar sin fecha la conferencia de presidentes y solo para hablar de vivienda, pero no del grave problema que sufren los jóvenes con la vivienda, no, solo para hablar de lo que le preocupa al gran jefe, que es su vivienda, la Moncloa. Y si son ustedes coherentes, que deberían de serlo, confiarán en las previsiones de Tezanos. Si lo tienen hecho, convoquen elecciones. ¿O también es un bulo? Esta es la coherencia del sanchismo. No puede perseguir los bulos el Gobierno que los crea. No puede acabar con el fango el maquinista del fango. No puede penalizar las injurias a las instituciones del Estado el Gobierno que insulta y señala a los jueces y los periodistas. Y no, Begoña Gómez no es una institución del Estado. Los bulos no los crean ni los periodistas ni los jueces. Y el fango procede de las mordidas de sus compañeros de partido.