Así es el atropello bestial en la sala de prensa del Congreso: vean cómo benefician a los periodistas palmeros

La ultra izquierda política utiliza una nueva técnica canceladora en las ruedas de prensa. Los jefes de prensa de Podemos, Bildu, BNG y parte de los de SUMAR portan un micrófono que otorga turnos de palabra.

Dicho dispositivo inalámbrico es entregado a los periodistas que ellos deciden. A sus palmeros. Mientras tanto, el micrófono de mesa se mutea y no se permite preguntar si eres un periodista incómodo. Se reparten el micro vetando la libertad de prensa.

Esta es una nueva acción antidemocrática, discriminatoria y marginadora contra los que no quieren que preguntemos y convierte las rueda de prensa en una partida de ‘ping pong’ entre portavoces y periodistas. Solo preguntan los que conviene a un partido que pregunten. Todo se confía a un criterio arbitrario.

Los partidos del micrófono no me permiten preguntar. En esta legislatura no he preguntado ni una sola vez a Podemos, ni a Bildu… siempre mi estilo denota educación y respeto. No me salto turnos, ni monto espectáculo.

¡Quiero preguntar y no puedo!

Por el contrario la derecha política no practica este ejercicio de secuestro de la palabra. En los turnos de PP y Vox, pregunta todo el mundo sin micrófonos particulares y sin cancelación. Puede preguntar La Sexta, el Diario.es, Público… Ellos no tienen problema.

El PSOE no usa el reparto de micrófono pero me tiene aislado, en silencio, sin poder preguntar durante toda la legislatura. Más de un año en el que Patxi López no recibe preguntas de un medio como Periodista Digital. Una anomalía propia de un gobierno de otras latitudes.