Feijóo fulmina al Sánchez más inhumano con la DANA: «¡Peste de mentira y corrupción!»

Se llevó un repaso de campeonato.

Pedro Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados para alardear de gestión durante la DANA, pero la oposición en bloque le esperaba con el cuchillo entre los dientes.

Alberto Núñez Feijóo, del PP, sacudió hasta en el velo del paladar al inquilino de La Moncloa:

Escuchándole parece haber hecho todo por las víctimas pero hasta en ese momento solo hizo cálculo político. La gente no le va a perdonar su abandono y que no ejerciera sus competencias. Acude a este debate casi un mes después y de verdad, usted no debería ya estar aquí. Viene a esta Cámara a hablar sobre las riadas, pero no lo hace por las riadas sino para esconderse de los casos de corrupción. En la escala de hechos despreciables de estos años, esta ocupa ya los primeros puestos. Cero autocrítica, solo culpa a los demás, ¡qué falta de humanidad y de humildad! Hasta en esto. Nadie espera otra cosa de usted. No se lo admite su soberbia. Hasta en los momentos más críticos busca victorias políticas penosas.

El presidente popular hizo la cronología de la dejadez de Sánchez:

Martes 29 de octubre. La alerta era clara, dice. Los organismos que se reunieron en Valencia por la mañana sin la Generalitat. Qué decidieron? cortar carreteras? Y el consejo de ministros, qué decidieron? Por qué decidieron no mencionar el asunto en la rueda de prensa a las 12 y 30 de la mañana? Le parece correcto tener la presa de Forata a punto de reventar y no declarar hasta las 8 de la tarde la emergencia nacional? No trasladar información sobre el barranco del Poyo durante dos horas? Y ¡además informar por email! Déjese de mentiras. Sabían lo que iba a pasar y se quedaron de brazos cruzados esperando o es que no se enteraron. La verdad es que su gobierno no se enteró hasta las 23 horas.

Acusó al Gobierno Sánchez de una dejadez impropia de un dirigente que se precie de serlo:

Ustedes no han cumplido la ley. Señor Marlaska, la omisión del deber de socorro es un delito, verdad? Y la prevaricación por omisión es otro delito, verdad? Usted por qué no declaró la emergencia nacional? ¿porque no quiso o porque no le dejaron? Deberían de haber declarado la emergencia y lo saben… por un maniqueo cálculo político. Lo que han hecho ustedes es huir. Si yo hubiese estado en su lugar, lo dije a las 9:30 hora del miércoles, hubiese declarado la emergencia nacional, no hubiese escatimado medios, no hubiese esperado a que me pidiesen ayudas, no habría dejado solo a los Reyes de España y no se me habría ocurrido decirle a los valencianos ‘yo estoy bien’, pero de verdad que usted se cree que a algún valenciano le interesa cómo está usted?

Y afeó que Sánchez optase, en medio de la DANA, por asegurarse cuestiones como el amarrar el control de RTVE: