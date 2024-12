Feijóo amarga la Navidad a Sánchez: «Se sentarán a su mesa al menos dos imputados»

Última aparición de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, que volverá a fugarse dentro de una semana para no acudir a la sesión de control al Ejecutivo, se fue calentito este 11 de diciembre de 2024.

Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, le esperaba con el cuchillo entre los dientes y a fe que le dio un repaso en toda regla al inquilino de La Moncloa.

Entre otros aspectos, el presidente del Partido Popular le recordó el negro panorama que le espera estas Navidades cuando, reunidos en torno a la mesa familiar, se sienten a la misma al menos dos imputados:

Reclamó que el jefe del Ejecutivo dejase de comprar voluntades a precio de oro a cambio de seguir en el poder:

Los independentistas volverán a recordarle que sin ellos usted no es nadie. Mire, señora Nogueras, claro que Sánchez no es de fiar, claro que les ha engañado, claro que les va a seguir engañando. Yo se lo he dicho hace mucho tiempo y se lo reitero hoy. Eso sí, señor Sánchez, deje de comprar el poder con la dignidad y el dinero de los españoles. Usted pretende conseguir el apoyo de sus socios como el gobierno con sus mordidas, con el dinero de los españoles. Y ya estamos hartos de seguir pagando con el dinero de todos el que usted haya perdido las elecciones.

Remató a Sánchez acusándole de ser incompatible con España:

El inquilino de La Moncloa, como suele ser habitual, se fue por la tangente:

No ha tenido su día hoy, señor Feijó. Un poco flojo, un poco flojo. Mire, las prioridades del Gobierno de España coinciden con las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según todos los estudios demoscópicos, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos? Bueno, pues la vivienda, hablan del empleo, de la seguridad, de la sanidad, de la economía. ¿Saben cuántas veces me ha preguntado el señor Feijó desde que lleva siendo líder de la oposición sobre estas cuestiones? En las 22 preguntas parlamentarias que me hizo en el Senado y en el Congreso de los Diputados, no me ha preguntado una pregunta. ¿Cuántas veces me ha preguntado una sola vez por estas cuestiones? Ni por vivienda, ni por educación, ni por sanidad, ni por dependencia, ni por economía, ni por empleo. De lo que me pregunta el señor Feijóo es, pues, y cito textualmente, si, a quien escucho como presidente, si creo que gobernar consiste en vivir mejor en La Moncloa, ¿de verdad ha sido la política para adultos que usted iba a traslegar? Muchas gracias, señor presidente.