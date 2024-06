Abascal trolea a Sánchez con otra carta colosal: «Presente ya la de su dimisión»

Santiago Abascal, al igual que la inmensa mayoría de los españoles, está harto de las veleidades de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, cual colegial, reaccionó a la citación judicial de su mujer, de Begoña Gómez, con otra carta a la ciudadanía.

El líder de VOX optó por responder a la misiva del inquilino de La Moncloa con otra:

A ver, Pedro. Los españoles, sin pedirlas, ya hemos recibido dos cartas tuyas. En la primera ocultaste que tu mujer estaba investigada por corrupción. Muy mal. Por mucho que te hayas acostumbrado a mentir, no debes seguir haciéndolo. Y a los españoles nos gustaría que devolvieras el dinero de esos días de descanso que te tomaste para victimizarte. Y, de paso, que se vaya devolviendo todo el dinero que tu entorno ha acumulado mientras los españoles se morían en la pandemia.

Abascal le recordó que la Justicia en España es independiente, a pesar de los esfuerzos del sanchismo por maquinar para ponerla en su favor:

En los estados democráticos, la Justicia es independiente. No está supeditada a los intereses personales de nadie y, por tanto, menos a ningún tipo de proceso electoral. La ley impera para todos, se llame Pedro Sánchez o Begoña Gómez. Entiendo que como acabas de proclamar una amnistía inconstitucional has podido pensar que pondrías liquidar de un plumazo el Estado de Derecho. Lo intentarás, pero te llevará más tiempo.

Recalcó que ni Sánchez ni su mujer pueden ir como víctimas de nadie porque, sencillamente, no lo son:

No es sensato, para tratar de ocultarlo, emprender conflictos internacionales, y es bastante cruel hacerlo cuando hay guerras de por medio.

Le exigió dar respuestas ante los jueces y, sobre todo, que redacte una tercera carta, la de su dimisión:

Mientras tanto, ya te lo dije en la tribuna del Congreso, pero te lo repito por escrito: No eres España. No siquiera eres el rey de España, y la señora Gómez no es la reina. Responde de tus actos delante de los jueces, como todo el mundo. Siempre puedes intentar que os den una amnistía.

Sabemos que lo peor de ti está por llegar. Seguimos esperando la tercera carta, la de la dimisión. Es la única que leeremos sin hastío