La hija de un asesinado por ETA denuncia el homenaje del Gobierno a las víctimas para blanquear sus pactos con Bildu

Este 27 de junio, como cada año, el Congreso de los Diputados ha realizado un homenaje a las víctimas del terrorismo con la ausencia, en esta ocasión, de las organizaciones como la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y Dignidad y Justicia (DyJ).

El motivo ha sido el rechazo frontal de dichas asociaciones a intervenir en acto que, creen, tiene como finalidad blanquear y pasar por alto la evidencia de los pactos entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y EHBildu, a los que se refieren directamente como “representantes de ETA en las instituciones”.

Ana Velasco Vidal-Abarca, diputada de VOX en la Asamblea de Madrid e hija de un asesinado por la banda terrorista, mostró su rechazo al homenaje a las víctimas durante su intervención en el programa 120 minutos de Telemadrid.

Velasco no dudó en describir el que a su juicio es el verdadero objetivo del homenaje en la Cámara Baja:

También señaló la “hipocresía” de celebrar un día en concreto para la memoria de las víctimas de la banda criminal y querer “pasar página del terrorismo”:

“A mí no me sirve que un día organicen un acto en el Congreso al cual, por cierto, asisten los representantes de un partido que justifica el terrorismo y que lo jalea y, en cambio, no estamos las víctimas del terrorismo porque no nos sentimos cómodos allí”