Abascal no se traga las lágrimas de cocodrilo de Page y compañía: «Harán lo que diga Sánchez»

El líder de VOX lo tiene claro.

Santiago Abascal no se cree las lágrimas de cocodrilo de los Emiliano García-Page y otros socialistas críticos con el nuevo entreguismo de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes.

El cabeza de lista del tercer partido más votado en España está convencido de que a la hora de la verdad todos asumirán ovejunamente las consignas que ordene Pedro Sánchez y nadie se moverá del redil:

Un nuevo pago de la investidura de Pedro Sánchez que no es ninguna sorpresa. Yo dije en la tribuna del Parlamento hace poco que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y Sánchez siempre sorprende, sorprende incluso a los que pensamos que Sánchez puede sorprender. Por eso creemos que el presidente del Gobierno, que no tiene ningún escrúpulo para mantenerse en el poder, está dispuesto a vender cualquier cosa para mantenerse en el poder, que además ahora mismo lo necesita para protegerse de las investigaciones de corrupción que afectan a su hermano, que afectan a su mujer, que afectan a su partido.

El presidente de VOX subraya que no le pilla de sorpresa ninguno de los giros de Pedro Sánchez:

Por lo tanto, nada de lo que haga Pedro Sánchez puede sorprender. Hay mucho revuelo ahora entre algunos socialistas que dicen que no están de acuerdo, pero es lo de siempre. Page, compañía y unos cuantos más que siempre dicen mucho y a la hora de la verdad, nada. Ninguno rompe la disciplina de voto en el Partido Socialista y todos acaban apoyando los actos espurios de Pedro Sánchez. Sin distinción. Por lo tanto, toda mi desconfianza a que eso pueda ocasionar en el Partido Socialista una quiebra y una ruptura, porque se ha convertido en un partido que es un fin en sí mismo, no está al servicio de los españoles.

Sobre la posibilidad de que Illa pudiera ser finalmente no investido por el voto de una diputada díscola de ERC, Abascal aseguró que todo parte de un error de base, haberse aliado con partidos que deberían de ser ilegales.

No, no lo sé. No quiero convertirme en un analista. Yo lo que pienso es que hemos llegado a un punto inaceptable y que hay partidos que deberían ser ilegales. Esquerra Republicana de Cataluña y Junts han perpetrado un golpe de Estado. Son partidos que no deberían ser legales. No deberíamos estar hablando de esto.

Los diputados han jurado en falso la Constitución cuando han accedido al Congreso de los Diputados. No deberían estar ahí sentados. Tenemos un problema de raíz. Por lo tanto, no quiero convertirme en un simple comentarista para analizar qué pasará si alguno romperá la disciplina de voto. Lo que quiero decir es que deberían estar fuera de la ley. Y que todos aquellos que quieran romper la unidad de nuestra patria deberían ser ilegalizados y deberían comparecer ante los tribunales. En primer lugar, Puigdemont, en cuanto ponga un pie en España.