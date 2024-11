Aldama canta: la foto la ‘pidió’ Sánchez y le dio 400 mil euros a Ábalos en mano

El pánico en Moncloa por la declaración del comisionista Víctor de Aldama tenía un por qué: la influencia en el PSOE del ‘nexo corruptor’ de la trama de corrupción socialista conocida como caso Koldo, iba más allá de José Luis Ábalos.

Desde que se conoció que había pedido adelantar su declaración, el Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado en crisis. Aldama no ha tardado mucho en ‘desembuchar’ datos sobre su participación en todos los escándalos que cercan al Ejecutivo y al partido sanchista como la compra de mascarillas durante la pandemia, los contratos de hidrocarburos, la visita de Delcy Rodríguez y el rescate de AirEuropa.

De acuerdo a fuentes judiciales, en su declaración ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, ha asegurado que la famoso foto juntos no fue producto de una casualidad sino que el propio Sánchez pidió conocerle y “hablar” con él: “A mí me hacen ir al acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme”, afirmó ante el magistrado.

La imagen publicada por El Mundo el pasado mes de octubre, fue tomada el 3 de febrero de 2019, y se produjo durante un acto del PSOE antes de que estallase la pandemia.

El comisionista ha asegurado que entregó 400 mil euros en mano a Ábalos y 250.000 euros a Koldo García, como parte de las mordidas por la compra de las mascarillas y otros conceptos.

Aldama también ha implicado a Santos Cerdán, asegurando que Koldo le hizo entrega de un sobre con 15 mi euros. El intercambio se produjo en un bar cerca de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Además, ha afirmado que el exasesor de Ábalos le pidió que no hiciera negocios ni en el País Vasco ni en Navarra porque el «cupo vasco es de Santos Cerdán».

También ha incidido en que Koldo le había indicado que era muy cercano a Pedro Sánchez y a Cerdán, al punto de que pensaba que iba a entrar en el Departamento de Presidencia pero que por «decisión» de Sánchez, terminó finalmente en el Ministerio de Transporte que dirigía Ábalos.

Al trascender estas declaraciones, el PSOE ha saltado, afirmando que todo es falso y que de confirmarse las declaraciones ante el juez, iniciará «de inmediato acciones legales contra Víctor de Aldama».

El comisionista le ha cogido el gustillo a tirar de la manta y ha pedido declarar nuevamente ante la Audiencia Nacional por otras tramas de corrupción. Cabe recordar que Aldama está en prisión preventiva por una trama de hidrocarburos pero ha trascendido su participación en las compras de mascarillas y en negocios con el régimen venezolano.

En este sentido, la defensa del ‘nexo corruptor’ ha solicitado la libertad para su cliente argumentando su disposición de colaborar con la Justicia.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declaró a los medios tras ser señalado por Aldama ante el juez, que el comisionista no tiene credibilidad y que abriría acciones penales y que

«Hemos anunciado que abriremos acciones legales contra este señor que no tiene ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos sin pruebas ninguna y con mentiras. La presunción de inocencia es fundamental y tendrá que demostrar todas estas mentiras. No tiene ninguna relación con el presidente de Gobierno; conmigo personalmente no ha estado nunca, ni lo conozco ni estuvo conmigo”.