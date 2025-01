Festival de mofas contra Ángel Víctor Torres (PSOE) por su bulo sobre el papel de las mujeres con Franco

Tal vez sea simplemente una táctica de distracción.

El socialista Ángel Víctor Torres, señalado por varias de las tramas corruptas que afectan al Gobierno Sánchez y al PSOE, protagonizó un descacharrante momento el fin de semana del 25-26 de enero de 2025 cuando vino a decir que las mujeres en tiempos de Franco no tuvieron oportunidades para acceder al estudio. Y se quedó tan ancho:

👉@avtorresp: “Quiero para mi hijo que tenga más oportunidades que yo. Mi madre no supo nunca escribir mi nombre y mi abuelo escribía perfectamente. No olvidemos nunca que en los años en los que no había democracia no se permitiá a las mujeres estudiar.”

