Cómo ahorrar en juegos de Nintendo que nunca parecen bajar de precio

¿Te has dado cuenta de que los juegos de Nintendo son casi como diamantes? Raramente –o nunca– bajan de precio. Ya sea The Legend of Zelda, Super Mario Odyssey o Pokémon, la mayoría de los títulos permanecen anclados en su precio original. En cierto modo es bueno que Nintendo mantenga el valor de sus juegos, pero esto hace que coleccionar tus títulos favoritos sea bastante duro para tu cartera.

La buena noticia es que hay un truco que puede ayudarte: ahorrar a través de la tarjeta Nintendo eShop de las tiendas digitales. ¡Vamos a explorar cómo funciona y por qué es una estrategia que todo fan de Nintendo debería conocer!

Por qué los juegos de Nintendo nunca están más baratos

Primero que nada, ¿por qué los juegos de Nintendo son tan difíciles de comprar? Estos juegos mantienen su valor casi como objetos de coleccionista. Nintendo no suele bajar sus precios, en parte porque no lo necesita. Juegos como Mario Kart 8 Deluxe y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mantienen su enorme popularidad años después de su lanzamiento, así que Nintendo no tiene prisa por rebajarlos. Además, al estar solo en una única plataforma –la Nintendo Switch–, Nintendo tiene el monopolio exclusivo de sus juegos.

Pero si la norma es pagar el precio completo, ¿significa que no tienes forma de ahorrar? Nada de eso.

El secreto del ahorro: Tarjeta Nintendo eShop

Presentamos la tarjeta Nintendo eShop. Las tiendas digitales suelen vender tarjetas de Nintendo eShop a precios rebajados, con lo que resulta más fácil conseguir fondos sin pagar el precio completo. El truco es este: al comprar una tarjeta de Nintendo eShop en estas tiendas a un precio más bajo, técnicamente estás gastando menos en el juego en sí, aunque Nintendo no baje sus precios.

Cómo funciona

Una tarjeta Nintendo eShop como en una cartera digital para tus gastos de gaming. Cuando compras una, básicamente estás adquiriendo fondos que pueden usarse para descargar juegos directamente de la Nintendo eShop. Si consigues esta tarjeta con descuento, ahorrarás cada vez que compres un juego, un DLC u otros complementos, reduciendo en la práctica el precio habitual de Nintendo.

Por ejemplo, si quieres comprar el Metroid Dread –que puede seguir estando a su precio original–, pagar con una tarjeta de la eShop con descuento te ahorrará unos cuantos euros sin tener que esperar a unas rebajas que probablemente nunca llegarán.

Más que juegos: Ventajas extra de una Tarjeta eShop

Las tarjetas Nintendo eShop no solo sirven para comprar videojuegos. Se pueden usar para muchos otros productos digitales como DLCs, expansiones e incluso contenidos exclusivos. ¿Quieres un equipo extra para el Animal Crossing o una espada para el Fire Emblem? Carga una tarjeta de la eShop y podrás conseguir el contenido extra que más te gusta sin tener que pagar en efectivo cada vez.

Y hay otra ventaja importante: una tarjeta eShop no caduca. Si consigues una pero no ves ningún juego que te llame la atención, puedes guardar esos fondos y lanzarte a por otros juegos que se publiquen más adelante.

Tiendas digitales: Tu mejor opción para ahorrar

