¿Cómo afecta el contenido IA al SEO?

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha revolucionado por completo las estrategias de marketing de contenidos y de posicionamiento SEO, permitiendo agilizar considerablemente la redacción de contenidos.

La cuestión es que, con el creciente uso de herramientas como ChatGPT, Jasper o Writesonic, es lógico que surjan dudas sobre si este tipo de contenidos pueden ser penalizados por Google o si son eficaces para mejorar el posicionamiento de una web en Internet.

A continuación, te explicamos cómo influyen los contenidos IA en el SEO y cómo crear contenido útil con este tipo de herramientas.

¿Penaliza Google el contenido generado por IA?

Google ha dejado claro en varias ocasiones que no penaliza directamente el contenido generado por IA. Pero, ¿quiere decir esto entonces que podemos utilizarlo sin restricciones? No exactamente.

El buscador prioriza la calidad del contenido por encima de la forma en la que haya sido creado, basándose en el criterio E-E-A-T (Experiencia, Experiencia, Autoridad y Confiabilidad).

Con lo cual, siempre que el contenido sea útil, de calidad y aporte valor, no debería ser penalizado. En cambio, si el contenido es de baja calidad o no aporta valor, lo más probable es que no se posicione bien o que sea penalizado, perjudicando el posicionamiento SEO de tu web.

Así pues, lo que penaliza no es el uso de IA, sino la falta de calidad y de valor en los contenidos.

Casos en los que Google puede penalizarnos

Aunque Google tiene una posición bastante flexible con respecto al contenido generado por IA, hay ciertos casos que debemos evitar para prevenir posibles penalizaciones:

Contenido duplicado: si varias webs utilizan la misma herramienta IA para crear su contenido generar contenido, sus publicaciones pueden llegar a ser muy parecidas, lo que puede dar lugar a una penalización. Información inexacta: este tipo de contenidos pueden contener errores o datos inexactos, lo que, además de dañar la credibilidad del sitio, puede perjudicar al posicionamiento de tu web. Falta de emoción humana: los contenidos generados por IA carecen de creatividad y originalidad, reduciendo el potencial de atraer y retener al lector y aumentando la tasa de rebote.

¿Funcionan los contenidos IA para SEO?

Sí, siempre y cuando se utilice de manera adecuada, el contenido generado por IA puede ser muy eficaz para mejorar el posicionamiento SEO de una web. Por ejemplo, podemos generar contenido rápidamente para fichas de productos, artículos de blog o textos para categorías de tiendas online.

Ventajas del contenido IA para SEO

Una de las principales ventajas del uso de IA a la hora de crear contenidos es la rapidez. Gracias a ello, podemos crear grandes volúmenes de texto en poco tiempo. Además, en la actualidad, podemos encontrar herramientas muy útiles para optimizar el contenido y asegurarnos de que no se produzcan duplicidades.

No obstante, la IA no sirve únicamente para crear contenido, sino también para inspirarse a través de nuevas ideas y perspectivas sobre un mismo tema, lo que puede facilitar enormemente el trabajo de los copywriters.

Inconvenientes del contenido IA para SEO

A pesar de sus beneficios, hay algunos inconvenientes que también debemos valorar para evitar que termine afectando negativamente a nuestro SEO:

Calidad variable : la mayoría de las herramientas de IA no están diseñadas para generar matices que consigan conectar con los usuarios, lo que hace que este tipo de contenidos no siempre cumplan con los estándares de calidad que deberían.

: la mayoría de las herramientas de IA no están diseñadas para generar matices que consigan conectar con los usuarios, lo que hace que este tipo de contenidos no siempre cumplan con los estándares de calidad que deberían. Falta de originalidad : si solamente utilizamos como fuente el contenido generado por la IA, es muy probable que termine siendo repetitivo y que no aporte valor añadido al lector. En este sentido, la intervención humana resulta esencial para dar un toque de más creativo y personal al texto.

: si solamente utilizamos como fuente el contenido generado por la IA, es muy probable que termine siendo repetitivo y que no aporte valor añadido al lector. En este sentido, la intervención humana resulta esencial para dar un toque de más creativo y personal al texto. Optimización SEO limitada: las herramientas de IA pueden generar contenido utilizando palabras clave, pero no siempre siguen todas las recomendaciones SEO, como la optimización de los subtítulos, la estructuración adecuada del contenido o la incorporación de enlaces.

¿Cómo utilizar el contenido IA para mejorar tu posicionamiento SEO?

Además de ahorrar mucho tiempo, siempre y cuando se sigan buenas prácticas, el contenido IA también puede ayudarnos a mejorar el posicionamiento de nuestra web. Para ello, a continuación, te dejamos algunos consejos:

1. Investigación de palabras clave con IA

Las herramientas de IA son altamente eficaces para analizar grandes cantidades de datos en poco tiempo, permitiendo identificar ideas y palabras clave relacionadas que de otro modo podrían pasar desapercibidas o llevarían mucho tiempo.

2. Creación de esquemas de contenido

Antes de redactar, es muy importante crear un esquema que nos sirva como hoja de ruta para crear el contenido. En este sentido, las herramientas de IA son muy útiles para crear estructuras lógicas y coherentes para nuestros artículos. De esta forma, podemos ahorrar tiempo y centrarnos en lo más importante, la calidad del contenido.

3. Evita el contenido duplicado

Uno de los errores más comunes al crear contenidos con IA es la duplicidad. Por eso, es muy recomendable utilizar herramientas como el detector de IA y hacer una revisión final antes de publicar cualquier contenido para estar seguros de que es 100% original.

4. Edición humana

Para evitar posibles penalizaciones, lo más aconsejable es utilizar la IA para generar un borrador inicial y editarlo para que el contenido sea preciso, útil y que aporte valor a nuestro público.

5. Verificación de datos

Nunca recurras únicamente a la IA para obtener estudios o datos estadísticos, ya que puede ofrecer información incorrecta o desactualizada. Por eso, es fundamental que siempre contrastes la información para tener la seguridad de que lo que publicas sea fiable.

6. Optimización de contenido ya existente

También puedes utilizar las herramientas de IA para mejorar el contenido que ya tienes en tu web. Por ejemplo, la optimización de palabras clave, la legibilidad o incluso la reescritura de algunos fragmentos. En este sentido, herramientas como paraphrasing tool resultan de gran utilidad.

7. Personalización

Para diferenciar tus contenidos, es importante añadir tu propio toque personal a través de una buena introducción y de ejemplos o anécdotas que consigan atraer la atención de los usuarios y mejorar la relevancia para los motores de búsqueda.

En conclusión, aunque es cierto que la IA es una herramienta muy eficaz para la creación de contenidos. Sin embargo, en ningún caso debe reemplazar la intervención humana.

Siempre que se use con prudencia, la IA puede servir como apoyo para aumentar la eficacia de nuestras estrategias pero es imprescindible que sean revisados para garantizar la calidad y la originalidad de los contenidos, de manera que realmente sirvan para mejorar nuestro posicionamiento en Google.