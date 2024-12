MarketerLab es una agencia SEO cuyo crecimiento desde finales de 2019 ha sido imparable y que se ha posicionado entre las mejores de España en pocos años. Si buscamos “agencia SEO SEM” en Google están siempre en primera posición orgánica (sin patrocinar). Así que algo deben de saber sobre esto del Posicionamiento web. Entrevistamos a su director de proyectos, Andrés C. Experto en SEO y SEM.

Periodista Digital (PD): Buenos días Andrés, gracias por acceder a realizar esta entrevista. ¿Cómo estás?

Andrés C. (AC): Buenos días. Muy bien, gracias. Estoy encantado de hacer esta entrevista con vosotros.

PD: ¿Es la primera entrevista que te hacen?

AC: Bueno, me hicieron una entrevista sobre SEO hace años, pero fue antes de fundar MarketerLab, así que no cuenta (risas).

PD: Oye, lo primero que me sorprende es que siendo una agencia relativamente pequeña os habéis posicionado increíblemente bien por términos muy cotizados como “Agencia SEO SEM”. Veo agencias enormes por detrás de vosotros que cuentan con 30 empleados y más. ¿Cómo es esto posible?

AC: Así es. Relativamente pequeña no, pequeña sin tapujos. Estamos peleando entre auténticos gigantes (risas). La política de MarketerLab es muy distinta a la de estas grandes agencias SEO tradicionales. Así lo quise desde el principio. Somos una agencia 100% digital, descentralizada y que funciona totalmente por objetivos. De hecho, el núcleo de MarketerLab podemos decir que lo formamos 6 personas (colaboradores externos aparte). Solo cuento con quienes conozco bien y sé que son de lo mejor en su campo.

PD: Cuando dices que en MarketerLab siempre trabaja gente de tu confianza y que conoces bien, ¿te refieres a personas con las que has trabajado anteriormente, por ejemplo?

AC: Por ejemplo, exacto. Profesionales con los que he trabajado codo con codo, antes de fundar MarketerLab, y sé que son buenos de verdad en lo que hacen. O que estudiaron conmigo, por ejemplo en un máster, y conozco de verdad sus capacidades. Además, con este tipo de equipos hay mucha más estabilidad y fidelidad. Va más allá de una simple relación laboral. Se implican de verdad en cada proyecto de MarketerLab. No solo fallarían al cliente, me fallarían a mi, y eso no va a pasar.

PD: Ser una agencia pequeña pero con tan buen posicionamiento ¿Os supone alguna limitación a la hora de coger nuevos proyectos?

AC: Supone cierta limitación, pero esto también nos obliga a ser selectivos con los proyectos. No cogemos “cualquier cosa”, que es lo habitual en el sector. Por otro lado, nuestro modelo de negocio por objetivos y colaboradores siempre nos permite ampliar la fuerza de trabajo, dado el caso. Especialmente con otro tipo de proyectos más allá del Posicionamiento Web, como puede ser Desarrollo web, Gestión de Redes sociales, etc.

PD: Eso te iba a preguntar justo ahora. También ofrecéis otros servicios de Marketing Digital, como la mayoría de agencias. ¿Tratar de ofrecer “todo” puede desviaros de la especialización en SEO y SEM que os caracteriza?

AC: Para nada, de hecho son servicios que hemos ofrecido siempre, desde el primer día, y tú mismo has comprobado el buen posicionamiento orgánico que tenemos (risas), así que ya ves que el SEO/SEM es nuestra especialidad, realmente.

El resto de servicios son complementarios, pues algunos clientes desean tener todo el marketing digital centralizado en una misma agencia (lo que es entendible por comodidad) y debemos dar una respuesta profesional y de calidad a esa demanda. Nacimos como Agencia SEO SEM y esta es realmente nuestra esencia, pero si necesitas algo más (Desarrollo web, Gestión de Redes sociales, Bases de Datos, Mail marketing, Hosting, etc), contamos con los mejores profesionales para dar una respuesta 360º a todas las necesidades de tu proyecto.

PD: MarketerLab se destaca como “Agencia SEO SEM” especializada en estrategias combinadas. Te escuchaba hacer mucho hincapié en esto en la pasada videollamada, incluso hay artículos en vuestro blog, y es algo que otras agencias no hacen. ¿Por qué es tan importante?

AC: Claro. Esto no significa que debas contratar siempre SEO y SEM, aunque ofrecemos un importante descuento en este pack (risas). Realmente es importantísimo crear estrategias combinadas. Es sin duda lo que hoy marca la diferencia. Siempre les digo a nuestros clientes que el posicionamiento web consta de estos dos pilares fundamentales (el SEO y el SEM) y que deben “hablar entre ellos”. El propio algoritmo de Google no te va a permitir llegar a todo por SEO, mientras que intentar posicionar todo por SEM sería tremendamente caro y no compensaría el ROI. La clave es mantener estrategias combinadas e ir optimizando una en función de la otra. En MarketerLab estamos muy especializados en trabajar así, y lo hacemos muy bien. Si tu SEO y SEM no se comunican, tu estrategia de Posicionamiento Web será ineficaz.

PD: Tiene mucho sentido. Pero entonces siempre se debe contratar SEO y SEM (risas).

AC: No, no es necesario. Si el cliente tiene conocimientos en una de las dos ramas y quiere llevarla por su cuenta, nosotros nos encargamos de la otra, siempre pendiente de lo que va haciendo el cliente. Incluso hablamos con otras agencias si el cliente tiene uno de los dos servicios en otro lado. No tenemos ningún problema con esto. La flexibilidad aquí es total para adaptarnos a las necesidades de cada proyecto.

PD: Otra de las cosas que me pareció interesante (decir que hicimos de “mystery shopper” para tener la experiencia) fue que no exigís ningún tipo de permanencia. ¿Esto es realmente así o hay letra pequeña, como suele suceder en muchas agencias?

AC: No exigimos permanencia, sin letra pequeña. Como sabes, siempre hacemos una auditoría profunda sobre la web del posible cliente (100% gratuita) y una reunión posterior para explicar todo lo que sea necesario y aclarar cualquier duda. Tanto en la propuesta como en la reunión se deja claro que no existe ningún tipo de permanencia.

También insisto siempre, en esta primera videollamada, que un proyecto de posicionamiento web lleva sus tiempos. Mucha gente no entiende realmente el proceso y no quiero que al mes se vean frustrados. Preferimos que ahorres tu dinero a tener un cliente decepcionado por no haberle explicado bien las cosas. Mucho menos mantenerlo sujeto con una permanencia, como hacen muchas agencias. No tiene sentido.

PD: En nuestro caso, la auditoría que nos mandasteis si te digo que fue la mejor y más completa con diferencia, de entre todas las que pedimos. Y la atención en la videollamada muy buena. De hecho nos atendiste tú (risas). Nos explicaste claramente como funcionan los procesos de SEO y SEM. Y digo que fue buena porque mi compañera estaba presente en la llamada, que no tenía ni idea de todo este mundo, y entendió todo perfectamente.

AC: Yo siempre estoy en las reuniones (risas). Puede haber otro márketer más, en función de las necesidades del proyecto, pero yo siempre estoy presente. Sí, ese es el objetivo precisamente. Como tu compañera, en muchas pymes tenemos que hablar directamente con el dueño/a. Este es un experto en su negocio y su sector, pero no tiene porqué saber nada de Posicionamiento Web, lógicamente. En ocasiones simplemente han oído que hacer SEO/SEM es importante, pero poco más. Puede ser complejo al tratarse de cosas tan abstractas y técnicas, pero si el cliente no las entiende bien la culpa es siempre de la agencia. Debemos explicar las cosas de forma sencilla y entendible. Aunque te confieso que ¡Benditas las pymes que tienen a alguien de marketing! Todo es siempre más fácil (risas).

PD: Hablando de esto, ¿Cúal es el negocio medio para el que van dirigidos estos servicios SEO? Veo que mencionas mucho a las pymes, ¿Un autónomo o una gran empresa deberían o necesitan hacer SEO?

AC: Las pymes son el tipo de cliente habitual, pero tenemos también muchos autónomos. Al final depende del modelo de negocio. Por ejemplo, para determinado tipo de negocios locales, como un bar, va a ser difícil que le compense la inversión en una agencia SEO. Siempre nos llegan negocios pequeñitos y analizamos cada caso. Si no lo vemos claro, se lo transmitimos sin medias tintas. Les proponemos otro tipo de acciones, más locales y económicas, como publicidad y gestión SMO (RRSS). Respecto a las grandes empresas, es otro mundo. Tienen siempre su propio departamento de marketing y su área de marketing digital específico. Vamos, que no va a venir Telefónica a contratarte el SEO (risas).

PD: Otra cosa que me gustó de vuestra propuesta es que dejáis claro que “No mandáis deberes al cliente”. De hecho, lo expresáis literalmente así. ¿Puedes explicar esto?

AC: Sí. La idea es que el cliente se centre en su negocio, que es lo que tiene que hacer, y se despreocupe totalmente del posicionamiento web. Cuando alguien externaliza el SEO y SEM de su negocio lo hace para que profesionales se encarguen de esto. Si la agencia que contratas te está “mandando deberes” continuamente, no va a ser productivo para ti.

Nosotros no te mandamos “deberes” de ningún tipo, nos encargamos literalmente de todo. Trabajamos en tu CMS y cuentas de Google Ads, directamente. El feedback del cliente siempre es bueno y bienvenido, pero no tiene por qué intervenir para nada. Incluso los temas de linkbuilding o creación de contenido lo hacemos nosotros, si el cliente lo desea.

PD: ¿Hay algún consejo que puedas dar a las personas que están empezando con un negocio y la web no esté generando suficiente conversión? 9 de cada 10 se desesperan y terminan abandonando el proyecto.

AC: Esa es una muy buena pregunta. Lo primero que les diría es que no se desesperen, hay que tener paciencia. Hoy en día para tener ventas o conversiones online hay que trabajar mucho un dominio. Y recalco lo de mucho, durante años. Literal.

Lo segundo que les diría es que revisen las bases del proyecto, ¿Qué CMS utilizan? ¿Qué servidores tienen? ¿Cuáles son los KPI definidos? ¿Cuál es el target objetivo? Y sin duda que hagan una buena analítica CRO de su web (Conversion Rate Optimization). Si algo falla en la base, nada saldrá bien.

También ser muy realista y estudiar bien el mercado. ¿En qué sector vas a emprender? ¿Puedes competir? ¿Y competir online? (son dos cosas diferentes) ¿Te destacas en algo, como producto, precio, servicio? En definitiva, ¿es un proyecto viable, realmente?

Por último, les diría que una de las claves del Posicionamiento web es el “Never stop”. Nunca dejar de trabajar el posicionamiento web, aunque a priori no vean resultados. Incluso si es de forma rudimentaria por su cuenta. Las optimizaciones SEO y SEM deben ser constantes. Siempre explico a mis clientes que el posicionamiento web es una carrera de fondo, no un ‘sprint’. Un trabajo de mes a mes, de año a año. El SEO tiene algo de democrático, y es que siendo constante (y haciendo las cosas bien) a la larga terminará dando frutos.

PD: ¿Y un consejo para una empresa que ya tiene su andadura y desea contratar una agencia SEO y SEM por primera vez, o cambiar de agencia tras una mala experiencia?

AC: Mi consejo aquí es mucho más fácil y sencillo (risas). Si quieres contratar SEO/SEM y que funcione, ve a Google y busca “agencia SEO SEM” o “Agencia SEO”. Descarta los anuncios (pone en pequeño “Patrocinado”) y encontrarás las agencias que realmente saben lo que hacen. Lo demás es humo.

PD: Gracias por responder a estas preguntas, Andrés. Suerte en el próximo ranking de Mejor Agencia SEO de España, donde no habéis parado de escalar año tras año.

AC: Este año vamos a seguir mejorando en el ranking, ¡seguro! Gracias a vosotros, ha sido un placer.