Beatriz de Vicente, perpleja ante la reacción de la defensa de Daniel Sancho con la condena

Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta.

Una sentencia que ha celebrado la familia de la víctima, tal y como ha hecho saber Juango Ospina, abogado de la familia que ha subrayado que el entorno de la víctima cree que “se ha hecho justicia”.

“Estamos satisfechos con el fallo judicial. Es una condena justa. La familia de Edwin Arrieta no quería la pena de muerte”, ha manifestado.

Por otro lado, Carmen Balfagón, una de las abogadas de Sancho, intervenía en la mañana de este 29 de agosto de 2024 en ‘Espejo Público’ (Antena 3) afirmando que no esperaban la cadena perpetua.

Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, que estuvo con Daniel Sancho en Tailandia y tuvo la oportunidad de hablar con él y de seguir de cerca el caso, se ha mostrado muy tajante ante la defensa de Sancho.

“No me voy a prestar a un circo con esta señora”, ha recalcado de Vicente en relación a Balfagón. En cuanto a la sentencia, la criminóloga ha afirmado que era lo “esperable”.

“Las pruebas eran incontestables, por no hablar de aquella declaración inicial que, casualmente, los abogados de Daniel Sancho renegaron y es, precisamente, la que le está salvando de la pena de muerte porque se reconoce como un atenuante. Lo que no era esperable es que no fuera una sentencia condenatoria”.