Un tertuliano de laSexta supura odio contra Trump y lo insulta sin control: “Su cara Fanta naranja, su pelo amarillo, su mujer”

Para mear y no echar gota.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses ha desquiciado a la izquierda y en laSexta les han dado voz a unas opiniones que son verdaderamente lamentables.

Primero fue el comunicador y divulgador científico Mario Viciosa, el que afirmó sin ruborizarse que una victoria del candidato republicano en los comicios a la Casa Blanca, significa una burla colosal hacia aquellos ciudadanos que han sufrido las devastadoras consecuencias de las inundaciones ocasionadas por la DANA.

Pero las intervenciones en ‘Al Rojo Vivo’ en su especial contra Trump, perdón, en las elecciones presidenciales estadounidenses no hicieron sino mejorar (entiéndase la ironía).

El programa presentado por Antonio García Ferreras estuvo más de siete horas en directo y han contado con diversos participantes como periodistas, politólogos y hasta profesores de Relaciones Internacionales, como el caso de Pedro Rodríguez.

La intervención del catedrático ha sido para dejar claro la calidad y talante de los que enarbolan eso del ‘más periodismo’, al dedicarse a insultar a Trump tanto en lo político como en lo personal.

Luego de caracterizarlo como un racista, a lo que Ferreras agregó que el ahora presidente electo es también un misógino y xenófobo, Rodríguez le acusó ser un un enamorado de dictadores a los que no les tiene ninguna aversión.

“Trump es un enamorado de dictadores, que no le hace ningún asco a ninguno, que cree en el ‘America First and Only’, un aislacionista, que tiene una visión transaccional sin valores sobre el papel de Estados Unidos en el mundo que piensa que el comercio internacional es un juego de suma-cero en el cual hay solamente un ganador, no hay relaciones mutuamente beneficiosas y que la OTAN es una organización como Los Sopranos que tu pagas a cambio de protección”.