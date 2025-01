Campanadas de Nochevieja: el vestido ‘lechero’ de Pedroche y otros espantos

Un espanto.

De pezones lactantes a humor soez pasando por la blasfemia y todas las cadenas compitiendo por la audiencia con propuestas cada vez más ordinarias

La Nochevieja de 2024 en general y el momento álgido de las Campanadas en particular han marcado un nuevo hito en la carrera hacia la nada.

Una nada singularmente cateta, de mal gusto y chabacanería.

Las propuestas televisivas destinadas a ‘pillar‘ audiencia, han ido sin rubor de lo absurdo a lo grotesco.

Y como escribe Alfonso Ussía:

«En la cadena de televisión que pagamos todos los contribuyentes, con amplia mayoría de creyentes, un ser de muy complicada descripción se mofó de una estampa del Sagrado Corazón. Sustituyó la imagen de Cristo por la de una vaca, como si la gente estuviera pendiente de averiguar sus parentescos. Se trató de una ofensa a millones de espectadores. Su valentía no le permitió la heroicidad de mofarse de Alá y Mahoma su profeta, porque sabe que los musulmanes no se andan con chiquitas con ese tipo de bromas. Pero de esa ofensa contra millones de españoles, la esférica mujer no tiene toda la culpa, sino los guionistas del programa y los directivos que aprobaron la realización de la impostura.»

Terminamos el año con gentuza derrochando nuestro dinero y lo iniciamos de la misma forma

El ministro Félix Bolaños, ha publicado un mensaje en su cuenta de X para apoyar a la presentadora, tras la polémica por blasfemar durante la retransmisión de las campanadas.

EL VESTIDO DE PEDROCHE

Y a subrayar, por desquiciado, el vestido que Antena 3 endiñó a la embarazada Cristina Pedroche, en un intento desesperado por liderar las audiencias en la última noche del año.

Pedroche, fiel a su cita anual con la polémica, celebró una década de sus icónicos vestidos de Nochevieja con una creación que ha dejado patidifusos a propios y extraños.

No por sexy o bonito, sino por espantoso.

La presentadora de Antena 3 lució un vestido joya de 42 kilos, adornado con 40 pezones de los que emanaban gotas cristalizadas de su propia leche materna.

Este diseño, fruto de más de 2.500 horas de trabajo artesanal, pretendía ser un símbolo de protección a la infancia en colaboración con UNICEF España.

El estilista Josie, cerebro detrás de esta creación, describió a Pedroche como «una deidad femenina asociada a la maternidad y la vida».

Sin embargo, la reacción del público en redes sociales ha oscilado entre la perplejidad y la indignación, cuestionando si este tipo de espectáculo tiene cabida en una celebración familiar como las campanadas.

La batalla por la audiencia

La competencia por los espectadores fue feroz. Antena 3, con Pedroche y Alberto Chicote, logró mantener su liderazgo, aunque con cifras más ajustadas que en años anteriores.

La 1 de TVE sorprendió con la pareja formada por David Broncano y Lalachus, presentadores de ‘La Revuelta’, en un intento patético por atraer a un público más joven y desenfadado.

Telecinco apostó por la continuidad con Christian Gálvez y Verónica Dulanto en su gala musical ‘Nochevieja contigo’, mientras que Cuatro transformó su popular ‘First Dates’ en un cabaret al estilo Moulin Rouge, con Carlos Sobera como anfitrión.

El humor irreverente toma las riendas

La tendencia hacia el humor irreverente y, en ocasiones, de dudoso gusto, se hizo evidente en varias propuestas.

La Sexta recuperó ‘El Club del Chiste’ con Carolina Iglesias al frente, en una apuesta por el humor más descarado.

TVE, por su parte, emitió un especial de José Mota titulado ‘IA IA OH’, donde la inteligencia artificial se convirtió en protagonista de sketches que rozaban lo absurdo.

La cadena pública complementó su oferta con una gala presentada por Eva Soriano y Oriol Nolis, en un intento por cubrir todos los frentes del entretenimiento.

Las cifras de audiencia reflejan una fragmentación cada vez mayor del público.

Mientras Antena 3 mantuvo su liderazgo con un 25% de share en el momento de las campanadas, La 1 logró remontar algo respecto a años anteriores, alcanzando un 22% gracias a la caradura de Broncano y Lalachus.

Telecinco y Cuatro se quedaron en un discreto tercer y cuarto puesto respectivamente, evidenciando que sus propuestas más convencionales no terminan de conectar con el público en una noche tan especial.

¿Hacia dónde va la televisión en Nochevieja?

La tendencia hacia lo extravagante y lo polémico parece estar alcanzando su punto álgido.

Los expertos en comunicación se preguntan si este camino es sostenible a largo plazo o si estamos ante el principio del fin de un modelo de entretenimiento basado en el impacto y la controversia.

María Fernández, analista de medios, comenta: «Las cadenas están jugando una partida peligrosa. Buscan la viralidad a toda costa, pero corren el riesgo de alienar a una parte importante de la audiencia que busca una celebración más tradicional y familiar».

La Nochevieja televisiva de 2024 ha sido un fiel reflejo de una sociedad cada vez más insustancial y ávida de estímulos.

Las cadenas, en su afán por destacar, han cruzado líneas que hace una década habrían sido impensables.

Cristina Pedroche