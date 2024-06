Alba Sánchez Saura, nueva directora de comunicación de Begin Again Films

Alba Sánchez Saura toma las riendas de la dirección de comunicación tras la marcha de Vega Guerra, quien ha ocupado el puesto durante once estimulantes años. Alba, que llevaba seis años ocupándose del área creativa, asume la totalidad de la dirección de comunicación. En base a esta reestructuración, se incorpora Belén Díaz como nueva responsable del departamento de prensa.

“En esta etapa, nuestro reto principal estará centrado en conseguir que el público de todas las edades, se vuelva a enamorar de las salas de cine, adaptando nuestras estrategias de promoción a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones. Asimismo, focalizar nuestros esfuerzos en las ventas internacionales, una pieza clave en el desarrollo de Begin Again Films».

«Detrás de nuestras películas, de nuestros principales éxitos, siempre ha habido un equipo comprometido y con muchas ganas de dar visibilidad a las historias que se cuentan desde los márgenes, para trasladarlas al gran público».

«Afrontamos este nuevo ciclo con una ilusión tremenda, con el reto de crear estrategias que os dejen con la boca abierta, dando a conocer todas nuestras películas desde la originalidad. Poniendo en valor la dedicación, la pasión y la lucha de todas las beginners por hacernos un hueco en la industria, dando a conocer las películas que nos gustaría ver como espectadoras”. Apunta Alba Sánchez Saura.

En palabras de Gloria Bretones y Belen Bernuy, co-CEOs y fundadoras de Begin Again Films, “Alba es sin duda una de las profesionales de la comunicación audiovisual y el marketing cinematográfico de más talento con la que hemos trabajado. Creatividad y riesgo son parte de su estilo personal, algo que en Begin Again hemos convertido ya en marca de la casa. Su compromiso con la empresa y sus valores hacían de su ascenso algo más que merecido. Estamos seguras de que Alba y su nuevo equipo van a llevar a Begin Again al siguiente nivel”.

Begin Again Films es una empresa española formada por profesionales con una dilatada experiencia en la producción, distribución, ventas y promoción cinematográfica, fundada por Gloria Bretones y Belén Bernuy.

Recientemente, Sonia Abbas ha sido nombrada directora de distribución y ventas en España, mientras que Belén Bernuy y Gloria Bretones se dedicarán por completo al departamento de ventas y coproducciones internacionales. Begin Again Films está enfocada en películas independientes de alta calidad, ficción y documentales. Siempre en busca de nuevos talentos, apuestan por mostrar el mejor cine posible, emocionante y arriesgado así sin perder de vista historias comerciales de calidad. Sus películas han sido seleccionadas en Rotterdam, Berlinale, San Sebastián, Locarno, Mar del Plata, Jeonju, HotDocs, New Directors/New Fims, Seminci, etc.