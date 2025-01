Cuernos en TV: Las 10 series de infidelidad de la Historia

The Affair.

Cuernos a granel.

La infidelidad ha sido desde siempre un tema recurrente en la literatura, el teatro y el cine.

No es de extrañar que la televisión, heredera de estas formas de expresión artística, haya adoptado este motivo como uno de sus favoritos.

Los cuernos, como se dice coloquialmente, despiertan un morbo innegable en el público, quizás porque tocan una fibra sensible de la experiencia humana o porque nos permiten asomarnos a situaciones dramáticas desde la seguridad de nuestro sofá.

Repasaremos las 10 mejores:

1. The Affair (Showtime)

Encabezando nuestra lista está The Affair, una serie que, como su nombre indica, gira completamente en torno a una relación extramarital. Lo interesante de esta producción es su estructura narrativa, que muestra los eventos desde diferentes perspectivas, resaltando cómo la memoria y la percepción pueden distorsionar la realidad.

Protagonistas: Dominic West y Ruth Wilson

Dominic West y Ruth Wilson Disponible en: Movistar+

2. Mad Men (AMC)

Aunque no se centra exclusivamente en la infidelidad, Mad Men ofrece un retrato descarnado de las relaciones extramaritales en el mundo de la publicidad de los años 60. Don Draper, interpretado magistralmente por Jon Hamm, es el epítome del hombre infiel, cuyas aventuras son tan frecuentes como sus campañas publicitarias exitosas.

Disponible en: Amazon Prime Video

3. Doctor Foster (BBC)

Esta serie británica, que inspiró la versión turca Infiel, narra la historia de una médica que descubre la infidelidad de su marido. Lo que sigue es un thriller psicológico que explora las consecuencias devastadoras de la traición.

Protagonista: Suranne Jones

Suranne Jones Disponible en: BBC iPlayer (con VPN)

4. Scandal (ABC)

En Scandal, la infidelidad se mezcla con la política de alto nivel. La relación entre Olivia Pope y el Presidente de los Estados Unidos es el eje central de una trama llena de intrigas y secretos.

Protagonista: Kerry Washington

Kerry Washington Disponible en: Disney+

5. You Me Her (Audience Network)

Esta comedia romántica ofrece un giro interesante al concepto de infidelidad al introducir una relación poliamorosa. Una pareja casada se enamora de la misma mujer, desafiando las convenciones tradicionales.

Disponible en: Netflix

6. Ozark (Netflix)

Aunque la trama principal de Ozark gira en torno al lavado de dinero, la infidelidad juega un papel crucial en el desarrollo de los personajes y sus relaciones.

Protagonistas: Jason Bateman y Laura Linney

Disponible en: Netflix

7. The Good Wife (CBS)

Inspirada en escándalos políticos reales, The Good Wife comienza con la infidelidad pública de un político y explora cómo su esposa lidia con las consecuencias personales y profesionales.

Protagonista: Julianna Margulies

Julianna Margulies Disponible en: Paramount+

8. Big Little Lies (HBO)

En esta serie de misterio, la infidelidad es uno de los muchos secretos que guardan las protagonistas. Las consecuencias de estos engaños se entrelazan con un crimen que sacude a toda la comunidad.

Protagonistas: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley

Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley Disponible en: HBO Max

9. The Girlfriend Experience (Starz)

Basada en la película de Steven Soderbergh, esta serie explora el mundo de las acompañantes de lujo y cómo sus clientes, a menudo casados, justifican sus infidelidades.

Disponible en: Starzplay

10. Wanderlust (BBC/Netflix)

Esta producción británica se centra en una pareja que decide abrir su matrimonio, explorando los límites del amor y la fidelidad en las relaciones modernas.

Protagonista: Toni Collette

Toni Collette Disponible en: Netflix

El morbo del adulterio en pantalla

¿Por qué nos fascina tanto ver historias de infidelidad? Quizás sea porque nos permiten explorar nuestros propios miedos y deseos en un entorno seguro. O tal vez porque nos recuerdan la fragilidad de las relaciones humanas y la complejidad del amor.

Lo cierto es que estas series, más allá del morbo inicial, suelen ofrecer retratos complejos de sus personajes. No se trata simplemente de «buenos» y «malos», sino de personas con motivaciones y conflictos internos que les llevan a tomar decisiones cuestionables.

Además, estas producciones a menudo sirven como reflejo de los cambios en la sociedad y en nuestras concepciones sobre el amor y la fidelidad. Desde el adulterio como tabú en Mad Men hasta las relaciones abiertas en Wanderlust, vemos cómo han evolucionado nuestras actitudes hacia la monogamia y el compromiso.

