Pronóstico del Tiempo: Un anticiclón trae sol y calor a gran parte de España este 24 de diciembre de 2024

La Nochebuena de 2024 llega con un regalo meteorológico inesperado para los españoles: un anticiclón que trae consigo temperaturas primaverales y cielos despejados a gran parte de la Península Ibérica.

Este fenómeno atmosférico promete una jornada festiva más propia de abril que de diciembre, con termómetros que se dispararán hasta los 15ºC en Madrid y superarán los 20ºC en algunas zonas del sur.

Según los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el día 24 de diciembre amanecerá con cielos despejados en la mayor parte del país.

En la capital, los madrileños podrán disfrutar de un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 3ºC de mínima y los 15ºC de máxima.

Una auténtica primavera invernal que invita más a tomar el aperitivo en una terraza que a acurrucarse junto a la chimenea.

En el resto de la península, la situación no será muy diferente.

Barcelona verá cómo el termómetro alcanza los 17ºC, mientras que en Sevilla se rozarán los 22ºC.

El anticiclón, ese gigante invisible que nos regala días de bonanza, se ha instalado sobre la península ibérica y no tiene intención de moverse en los próximos días.

Sin embargo, no todo es sol y calor en este peculiar mapa meteorológico navideño.

