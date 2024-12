Pronóstico del Tiempo: un anticiclón navideño en España este 25 de diciembre de 2024

En este 25 de diciembre de 2024, España se despierta con un panorama meteorológico que más parece de primavera que de pleno invierno.

El anticiclón que se ha instalado sobre la península ibérica nos trae una Navidad atípica, con temperaturas que en algunas zonas superarán los 20°C y cielos despejados en la mayor parte del territorio.

En Madrid, la capital se prepara para un día soleado con máximas que rozarán los 16°C, una temperatura más propia de abril que de diciembre.

Los madrileños podrán disfrutar de un paseo navideño por el Retiro en manga corta, algo impensable hace apenas unas décadas.

Mientras tanto, en la costa mediterránea, ciudades como Barcelona y Valencia experimentarán temperaturas aún más elevadas, con máximas que podrían alcanzar los 20°C.

Los turistas que hayan elegido estas ciudades para pasar las fiestas podrían incluso atreverse a darse un chapuzón navideño, aunque el agua del mar esté más fresca de lo que el termómetro sugiere.

En el sur, Sevilla y Málaga se llevan la palma con temperaturas que rozarán los 22°C. Los andaluces podrán presumir de tomar el turrón en terrazas al aire libre, mientras el resto de Europa tirita bajo capas y capas de ropa.

Sin embargo, no todo es sol y calor en esta Navidad española.

El norte de la península mantiene un ambiente más acorde con la época.

Galicia, Asturias y el País Vasco verán algunas nubes y posibilidad de lluvias débiles, con temperaturas más frescas que rondarán los 14°C.

Aquí, al menos, el caldo gallego y la fabada no desentonarán con el clima.

En las islas, el panorama es dispar. Mientras las Islas Baleares disfrutan de un día soleado y cálido, las Islas Canarias experimentan cierta inestabilidad con posibilidad de chubascos ocasionales, especialmente en las islas más occidentales.

Este fenómeno meteorológico no es exclusivo de España.

If your friends don't have your back like this leave them🦖 pic.twitter.com/H1udZlgPem

— NATURE IS BRUTAL (@TheBrutalNature) August 19, 2023