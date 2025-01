Pronóstico del Tiempo: Una ola de frío polar azota España con temperaturas bajo cero y cielos despejados este 13 de enero de 2025

El invierno ha decidido recordarnos que enero es su mes estrella, y vaya si lo está haciendo. Este lunes 13 de enero de 2025, España se despierta envuelta en una manta de aire gélido que ha dejado los termómetros por los suelos y a más de uno buscando desesperadamente su abrigo más grueso.

En Madrid, la capital del reino, el mercurio ha decidido jugar al escondite, bajando hasta los -1°C.

Sí, has leído bien, estamos hablando de temperaturas negativas en pleno corazón de la península. Los madrileños se han levantado hoy con una sensación térmica que bien podría confundirse con la de un congelador. El cierzo sopla sin piedad, convirtiendo las calles en un túnel de viento helado que pondría los pelos de punta hasta al más valiente de los osos polares.

Pero no crean que Madrid se lleva todo el protagonismo en este espectáculo invernal. La ola de frío se ha extendido como una manta helada por gran parte del país.

En el norte, Burgos y León compiten por ver quién registra la temperatura más baja, con mínimas que rondan los -5°C. Los lugareños bromean diciendo que han visto a los pingüinos haciendo las maletas para mudarse allí.

Mientras tanto, en la costa mediterránea, Barcelona y Valencia se frotan las manos, y no precisamente de alegría. Aunque las temperaturas son más clementes, rondando los 5°C, el contraste con su habitual clima suave ha dejado a más de un turista en estado de shock. Se rumorea que las playas han sido tomadas por ejércitos de muñecos de nieve en lugar de los habituales bañistas.

En el sur, Sevilla y Málaga intentan mantener su reputación de ciudades cálidas, pero incluso allí el termómetro ha decidido dar un paseo por los single digits. Con máximas que apenas superan los 10°C, los andaluces han tenido que desempolvar esos abrigos que creían que nunca usarían.

Humans are guilty but animals are not.

I am extremely sad for them. #LosAngelesFires #animals pic.twitter.com/kHEj3OUq0E

— NatureNeedsUs🌱🌍♻️💚 (@Nature_NeedsUs) January 11, 2025