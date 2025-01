Pronóstico del Tiempo: Frío y lluvias en el norte, sol en el sur este viernes 24 de enero de 2025

El viernes 24 de enero de 2025 amanece en España con un panorama meteorológico que parece sacado de una película de contrastes.

Mientras el norte del país se prepara para enfrentarse a un día de frío y lluvia, el sur se dispone a disfrutar de un agradable día soleado.

Esta situación nos recuerda que, en cuestiones de clima, nuestro país es como una caja de bombones: nunca sabes lo que te va a tocar.

En el norte peninsular, las nubes se han propuesto ser las protagonistas del día. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco se enfrentarán a un viernes de paraguas y chubasqueros. Las precipitaciones serán abundantes y persistentes, especialmente en la costa cantábrica, donde se esperan acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado. Parece que los norteños tendrán que posponer sus planes de picnic para otro día.

Mientras tanto, en el sur, el sol ha decidido hacer acto de presencia con todo su esplendor. Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana disfrutarán de un día prácticamente despejado, con temperaturas que invitan a sacar las gafas de sol y dar un paseo por la playa. En Málaga, por ejemplo, se esperan máximas de 18°C, lo que seguramente hará que más de uno se plantee un improvisado día de playa en pleno enero.

En el centro de la península, la situación es un poco más complicada de definir. Madrid se encuentra en una especie de limbo meteorológico, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que no se deciden entre el frío y el calor. La capital alcanzará una máxima de 12°C, lo que significa que los madrileños tendrán que ir preparados para todo: desde una bufanda por la mañana hasta las mangas cortas al mediodía.

Las Islas Canarias, por su parte, siguen en su particular paraíso climático. Con temperaturas que rondarán los 22°C en Santa Cruz de Tenerife, los canarios podrán presumir una vez más de su eterno verano mientras el resto del país se debate entre abrigos y camisetas.

En cuanto a las temperaturas, se espera una jornada de contrastes. Mientras en Bilbao no se superarán los 8°C de máxima, en Sevilla se rozarán los 20°C. Barcelona se mantendrá en un término medio con 14°C, perfecta para aquellos que no soportan ni el frío extremo ni el calor sofocante.

Los vientos también jugarán un papel importante en el panorama meteorológico de este viernes. En el norte, soplarán con fuerza, especialmente en la costa cantábrica, donde podrían alcanzar rachas de hasta 80 km/h. En el resto del país, los vientos serán más moderados, aunque en el valle del Ebro la presencia del cierzo podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marca el termómetro.

La nieve hará su aparición en las zonas de montaña del norte peninsular. Se esperan nevadas por encima de los 1.200 metros en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. Los amantes de los deportes de invierno están de enhorabuena, aunque se recomienda precaución en las carreteras de montaña.

En cuanto a los fenómenos meteorológicos adversos, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos por fuertes vientos y oleaje en la costa cantábrica y en el norte de Galicia. También hay avisos por nevadas en zonas de montaña del norte peninsular. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones de estos avisos y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Para aquellos que tengan planes de viaje, es importante tener en cuenta que las condiciones meteorológicas podrían afectar a algunos medios de transporte. Se esperan retrasos en varios aeropuertos del norte debido a la lluvia y el viento, mientras que en el sur, los vuelos deberían operar con normalidad.

En el ámbito marítimo, se prevé mar gruesa en el Cantábrico y en el norte del litoral gallego, con olas que podrían superar los 4 metros de altura. En el Mediterráneo, por el contrario, se espera una jornada tranquila, perfecta para aquellos que quieran disfrutar de un paseo en barco.

La calidad del aire también se verá afectada por las condiciones meteorológicas. En las zonas del norte, donde las lluvias serán abundantes, se espera una mejora significativa de la calidad del aire. Sin embargo, en las grandes ciudades del centro y sur peninsular, donde el tiempo será más estable, podrían registrarse niveles moderados de contaminación.

En resumen, este viernes 24 de enero de 2025 nos trae un mapa meteorológico que parece diseñado para contentar a todos los gustos. Desde los amantes de la lluvia hasta los adictos al sol, pasando por los fanáticos de la nieve, todos encontrarán su rincón ideal en algún punto de nuestra geografía.

Así que ya sabes, si hoy te has levantado con el pie izquierdo y no te gusta el tiempo que hace en tu ciudad, siempre puedes consolarte pensando que, a unos cientos de kilómetros, alguien está disfrutando exactamente del clima que a ti te gustaría tener. O mejor aún, ¿por qué no aprovechar esta diversidad climática para hacer una escapada de fin de semana? Al fin y al cabo, en España siempre es un buen día para el turismo meteorológico.

Y recuerda, sea cual sea el tiempo que te toque hoy, siempre puedes seguir el sabio consejo de ese refrán que dice: «No hay mal tiempo, sino ropa inadecuada».

Así que, ya sea paraguas, gafas de sol, o ambos, no olvides salir preparado para enfrentarte a los caprichos de nuestro variopinto clima español.