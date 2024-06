La Logopedia que tú quieres, reflexiona sobre la Logopedia y los nuevos tiempos

Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte de mentes mediocres. Albert Einstein

No es fácil en los tiempos que vivimos, todo ha cambiado y todo sigue en continuo cambio. La Logopedia como profesión sanitaria y de la salud, no está fuera del contexto en el que vivimos. Junto a las tradicionales profesiones y modo de hacer nacen otras y junto al nacimiento desaparecen unas cuantas.

Estamos en un siglo donde no sirven elocuentes discursos, sino que, la excelencia y el buen hacer se imponen en todos los campos del saber. Se imponen las cabezas bien hechas y no bien llenas. Se impone el saber hacer y no sólo el saber. En definitiva estar con los tiempos donde unas nacen y otras mueren es el fruto de la ciencia y del nuevo pensamiento dentro de una sociedad dinámica y cambiante.

La candidatura de «La Logopedia que tú quieres» va por esa línea, va por el reguero del aprendizaje permanente, continuo y a lo largo y ancho de toda la vida. Las reflexiones de todas las compañeras que van en esa candidatura nos llevan por el mejor lugar, sobre todo son profesionales con ilusión, formadas en un siglo diferente y con otra mentalidad y con las ideas claras sobre el cambio, las nuevas formas y contar con tod@s.

Para terminar Ya. La logopedia que tu quieres, la candidatura encabezada por la experiencia y que siguen las nuevas promesas, han hecho reflexión y han dado un paso importante para el futuro de la logopedia en todo el territorio nacional. Desde Galicia para el mundo, aquí y ahora debemos decir, desde el colegio de logopedas para toda España. Felicidades a todos y todas las que han participado en las elecciones y mejor dicho, a las candidaturas que han hecho posible que el debate y la autocrítica mejore la profesión.