¿Quieres mejorar tu inglés? 2 destinos infalibles

El inglés es uno de los idiomas más hablados en Inglaterra y además existen una gran cantidad de academias para aprenderlo. Y una estupenda forma para perfeccionar el inglés es en el extranjero.

Inglés con profesores nativos

Una de las razones por las que es imprescindible viajar al extranjero para conseguir una buena competencia en inglés es que en usualmente los profesores de la enseñanza en colegios e institutos de tu país de proveniencia no son nativos. Es por esto que, aunque dominen muy bien el inglés, su acento nunca será el de los autóctonos.

Ayuda a forjarse como personas

Viajar al extranjero para mejorar inglés es una estupenda opción para forjarnos como personas. Ir a otros lugares nos enseña mucho personalmente y académicamente: a ser más independientes, a conocer y respetar otras culturas o a aumentar nuestra autoestima y la confianza en nosotros mismos.

Más oportunidades laborales

Ir al extranjero para enriquecer nuestros conocimientos de inglés puede ser el primer paso para conseguir una oportunidad laboral en otro país. Muchos estudiantes, que realizaron viajes de idiomas en el extranjero, le tomaron tanto apego a aquel lugar en el que vivieron tan bonita experiencia, que deciden regresar de nuevo, ahora como adultos, buscando una oportunidad de trabajo.

Preparación para exámenes oficiales

Hay muchos cursos de idiomas en el extranjero, por ejemplo los de Sprachcaffe, enfocados a la preparación de exámenes oficiales. Esto es una gran ventaja, ya que hoy en este tipo de certificaciones son indispensables en la mayoría de los trabajos, para acreditar el dominio que se posee del idioma.

Mejora el futuro currículum

Contar con un certificado que acredite nuestro nivel del idioma y la estancia en el extranjero le dará un plus al currículum. Cuando un reclutador comprueba que ese joven de 25 años estuvo en el extranjero con 12 años, aumenta su confianza en él. Es muy posible que piense que no solo es una persona que domina el idioma, sino que tiene otras cualidades que lo pueden convertir en un gran trabajador para su empresa.

Ayuda en viajes de ocio

Por último, pero no menos importante, mejorar el inglés ayuda a disfrutar más de los viajes que realizamos en nuestro tiempo libre. ¿Cuántas personas no se han sentido preocupadas de no poder expresarse en inglés cuando viajan? Sin embargo, no hay por qué preocuparse porque viajando a un nuevo país desarrollarás la confianza necesaria con la cual podrás hacer amigos, conocer mejor la cultura del país y mucho más.

¿Cuándo y dónde podemos ir?

Seguro que te estarás preguntando cuándo y dónde puedes ir a mejorar tu inglés. Y sin duda el verano es de las mejores épocas, sobre todo en Inglaterra o Malta. Ya que son dos excelentes destinos por varias razones.

El verano, una época del año estupenda para tu viaje en el extranjero

Cualquier época es buena en el año para ir al extranjero para mejorar el inglés. Pero en el caso de que como estudiante quieras disfrutar de las mejores experiencias, lo ideal es hacerlo en verano. Es el momento en el que ha acabado el curso y ya no hay obligaciones académicas o encuentras el mejor clima para viajar.

Si buscas que tu hijo desarrolle nuevos recursos lingüísticos, esta es la mejor oportunidad, ya que no tienen la presión del curso, aprenden y mejoran su nivel con unos resultados que quizás nunca alcanzaríamos con las típicas clases de colegio.

Pero si como adulto quieres mejorar tu inglés, no dudes que de igual manera será una experiencia inolvidable, donde te olvidarás de todas tus responsabilidades laborales.

¿Inglaterra, Malta o Canadá? Descúbrelo por tu cuenta

Hay muchos destinos estupendos para aprender inglés en los que te aseguramos que te podrás divertir y tener experiencias culturales. Entre ellos son Inglaterra, Malta y para los que quieren cruzar el charco, Canadá.

Los cursos de inglés en Inglaterra son una estupenda manera de conocer el país madre de la lengua más hablada del mundo. Es el mejor lugar en el que se puede aprender el inglés al más puro “british”, y un país estupendo para conocer y disfrutar de otra cultura.

De hecho, los cursos de inglés en Londres se han encontrado entre los más demandados. Y es que las personas de todo el mundo, siempre se han sentido muy identificados con ella. La razón principal es que es una ciudad moderna y cosmopolita que atrapa con sus bares, sus museos y sus mercadillos para amantes de la moda.

Los cursos de inglés en Malta son perfectos para los estudiantes a los que les gusta disfrutar más del sol y la playa. Y es que visitmalta es toda una aventura. Conocer la pequeña y bella ciudad de la Valletta, conocer el Rabbat o el hipogeo de Hal Saflieni son tan solo algunos de sus atractivos. Por supuesto, no se pueden dejar atrás sus maravillosas playas, la gruta azul o la piscina de St Peter’s. Después de las clases… podrás ir a la playa y dejar los libros atrás.

¿Qué recomendamos a la hora de realizar un viaje al extranjero para mejorar el inglés?

Para todos aquellos padres que se estén planteando la idea de enviar a sus hijos al extranjero para mejorar su nivel de inglés, hay unos consejos que nunca vienen mal. O incluso si te ha interesado esta oportunidad única, no te pierdas estos consejos muy funcionales.

Buscar una academia que brinde una buena garantía en los servicios que está ofreciendo. En este sentido, es fundamental que cuenten con un equipo profesional que prometa un ambiente familiar y confortable a los alumnos.

Asimismo, es básico que ofrezcan diferentes tipos de alojamientos que se adapten al gusto de tus necesidades, como hoteles y residencias, y que, además, se encuentren cerca de los lugares más turísticos.

También es necesario que ofrezcan una amplia variedad de cursos que se adapten al nivel y la necesidad de cada estudiante. Entre ellos deben contar con cursos que preparen a los alumnos para los exámenes oficiales, tan necesarios hoy día, como el DELF o el TELC.

Además, también deben avalar sus cursos con certificados expedidos por la escuela que certifiquen que el alumno ha estado realizando un curso en el extranjero. Esta certificación, que puede añadir a su currículum laboral en un futuro, le ayudará mucho. Con él no solo acreditará el idioma, sino otras aptitudes como la capacidad de adaptación o de trabajar en equipo.

¿Listo para comenzar el viaje al extranjero?

Si quieres mejorar tu nivel de inglés, no dudes en tener una experiencia de estudio del idioma en el extranjero, es de las formas más eficientes para verdaderamente tener una experiencia lingüística. Una decisión que te servirá para hoy y para el día de mañana.