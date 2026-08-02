Los tres eclipses: fechas, tipos y rutas por España

España lleva 114 años sin contemplar un eclipse solar total. Ahora, entre agosto de 2026 y enero de 2028, el país se convertirá en escenario privilegiado de un trío de eclipses España sin precedentes en la historia astronómica moderna: dos eclipses totales y uno anular que se sucederán en menos de dos años. Esta secuencia extraordinaria no se repetirá en siglos, y los amantes del cielo ya tienen marcadas en rojo estas tres fechas en su calendario.

12 de agosto de 2026: el gran eclipse total que atraviesa la Península

El primero del trío llega en pleno verano de 2026. El 12 de agosto, la sombra de la Luna recorrerá la Península Ibérica de oeste a este, trazando una franja de totalidad de 290 kilómetros de ancho. Desde el noroeste hasta el litoral mediterráneo, millones de personas podrán asistir al espectáculo más dramático de la naturaleza: el cielo se oscurecerá en pleno día, la temperatura descenderá bruscamente y las estrellas aparecerán a mediodía. Las ciudades que queden dentro del camino de totalidad disfrutarán de hasta casi dos minutos de oscuridad completa.

2 de agosto de 2027: el segundo eclipse total, ahora por el sur

Apenas un año después, el 2 de agosto de 2027, la Luna volverá a cubrir completamente el Sol sobre territorio español. Esta vez el camino de totalidad cruzará el sur de la Península, con Andalucía como gran protagonista. Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada figuran entre las provincias que podrán vivir la experiencia en su versión más pura. Se espera que la duración de la totalidad supere los cinco minutos en algunos puntos, lo que lo convierte en uno de los eclipses totales más largos del siglo XXI sobre suelo europeo.

26 de enero de 2028: el anillo de fuego sobre España

El tercero del trío llega en pleno invierno: el 26 de enero de 2028, un eclipse anular atravesará la Península. A diferencia de un eclipse total, en un eclipse anular la Luna se encuentra algo más lejos de la Tierra y no llega a cubrir completamente el disco solar. El resultado es un espectacular anillo de fuego visible en el cielo, con un aro dorado rodeando la silueta oscura de la Luna. El sur y el sureste de España estarán en primera fila para este fenómeno.

Total frente a anular: lo que verán tus ojos

Ambos tipos de eclipse son impresionantes, pero ofrecen experiencias visuales muy distintas.

En un eclipse total, la Luna tapa el Sol por completo durante la fase de totalidad. El cielo se vuelve tan oscuro como el crepúsculo, la corona solar —la atmósfera exterior del Sol— resplandece en toda su belleza, y aparecen las llamadas «perlas de Baily» justo antes y después de ese instante cumbre. Es el único momento en el que se puede mirar directamente al Sol sin protección ocular: únicamente durante los breves segundos de totalidad completa.

En un eclipse anular, la Luna nunca cubre el Sol al cien por cien. El disco solar siempre permanece visible como un brillante anillo alrededor de la Luna. Aunque el espectáculo visual del anillo de fuego es fascinante, la luz solar directa nunca desaparece, por lo que es imprescindible llevar protección ocular adecuada durante todo el evento, sin excepción.

Conocer esta diferencia es fundamental para prepararse bien y disfrutar de cada uno de los tres eclipses de forma segura.

Por qué unas gafas de eclipse son una inversión para los tres eventos

Con tres eclipses en el horizonte, muchas personas se preguntan si necesitarán comprar gafas nuevas para cada ocasión. La respuesta corta es no, siempre y cuando se cuiden correctamente.

Las gafas de eclipse certificadas con la norma ISO 12312-2 están diseñadas para filtrar el 99,99 % de la luz solar y proteger la retina frente a daños permanentes. Una fabricación de calidad y un almacenamiento correcto permiten reutilizarlas durante años, lo que las convierte en una inversión inteligente para quienes planean seguir los tres eventos de este extraordinario trío.

Cómo comprobar si tus gafas siguen siendo seguras

Antes de cada eclipse, realiza una inspección visual minuciosa. Examina los filtros bajo una fuente de luz: si aprecias rasguños, agujeros, zonas decoloradas o cualquier deterioro en la lámina filtrante, deséchalas de inmediato y sustitúyelas. Revisa también la montura: las patillas rotas o los marcos deformados pueden hacer que las gafas no se ajusten correctamente al rostro, creando rendijas por las que podría colarse luz sin filtrar. Por último, haz la prueba de la bombilla: con las gafas puestas, mira hacia una bombilla encendida en casa; a través del filtro solo deberías ver un punto muy tenue. Si la bombilla se percibe con claridad, las gafas no filtran suficientemente y no son seguras para observar el Sol.

Almacenamiento correcto entre eclipses

Para que las gafas lleguen en perfectas condiciones a cada evento, guárdalas en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa. Utiliza la funda o la bolsita original, o una caja rígida que evite roces. Nunca las guardes dobladas ni bajo objetos pesados que puedan presionar los filtros. Evita también la exposición prolongada al calor extremo, como el interior de un coche en pleno verano. Comprarlas ya, además, te libra del desabastecimiento que suele producirse en las semanas previas a un gran eclipse.

Algunas marcas homologadas a tener en cuenta

Estas son algunas de las opciones certificadas ISO 12312-2 más presentes en el mercado español:

Helioclipse : packs desde 6 hasta 100 unidades y una alta valoración media entre los compradores por su relación calidad-precio.

packs desde 6 hasta 100 unidades y una alta valoración media entre los compradores por su relación calidad-precio. Galaxium: una de las marcas más vendidas en packs grandes, con diseños temáticos y opciones específicas para niños.

una de las marcas más vendidas en packs grandes, con diseños temáticos y opciones específicas para niños. Bresser: marca óptica veterana con más recorrido en telescopios y equipamiento astronómico, con packs más reducidos orientados a un uso más especializado.

Cómo planificar los tres eclipses desde ya

Las zonas de totalidad se saturan rápidamente en cada gran eclipse, así que conviene decidir con antelación dónde ubicarte para cada uno de los tres eventos.

Eclipse total de 2026: la franja de totalidad cruza Galicia, Asturias, León, Palencia, Soria, Burgos y llega hasta Zaragoza, Teruel, Castellón y Baleares. Como el eclipse ocurrirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, es imprescindible elegir un punto con vistas despejadas hacia el oeste, sin montañas, edificios ni nubes bajas que puedan tapar el momento clave. El interior peninsular, alejado de la neblina costera, suele ofrecer mayor probabilidad de cielos despejados que la costa.

la franja de totalidad cruza Galicia, Asturias, León, Palencia, Soria, Burgos y llega hasta Zaragoza, Teruel, Castellón y Baleares. Como el eclipse ocurrirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, es imprescindible elegir un punto con vistas despejadas hacia el oeste, sin montañas, edificios ni nubes bajas que puedan tapar el momento clave. El interior peninsular, alejado de la neblina costera, suele ofrecer mayor probabilidad de cielos despejados que la costa. Eclipse total de 2027: Andalucía interior es la apuesta más segura estadísticamente, con ciudades como Jaén, Córdoba o Sevilla combinando buen acceso, servicios turísticos y alta probabilidad de cielos despejados en agosto. La franja de totalidad cruzará también el estrecho de Gibraltar, donde se esperan algunas de las duraciones más largas del trío.

Andalucía interior es la apuesta más segura estadísticamente, con ciudades como Jaén, Córdoba o Sevilla combinando buen acceso, servicios turísticos y alta probabilidad de cielos despejados en agosto. La franja de totalidad cruzará también el estrecho de Gibraltar, donde se esperan algunas de las duraciones más largas del trío. Eclipse anular de 2028: la franja de anularidad cubrirá buena parte del sureste peninsular, incluyendo Andalucía, el sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, zonas de Madrid, Aragón, Murcia, la Comunidad Valenciana y el extremo occidental de Baleares. En ciudades como Sevilla y Córdoba la fase anular durará cerca de 7 minutos, la más larga del trío, aunque el Sol estará muy bajo sobre el horizonte oeste al producirse casi al atardecer, por lo que la visibilidad despejada hacia esa dirección será igual de importante que en 2026.

En cualquiera de los tres casos, conviene reservar alojamiento con mucha antelación: las localidades dentro de la franja de totalidad tienden a agotar plazas hotelera meses antes de la fecha, especialmente tras la gran expectación generada por el eclipse de 2026.

Este trío de eclipses España es una oportunidad astronómica que no se repetirá en nuestra generación. Para vivirlos con toda su intensidad, lo único imprescindible es contar con unas gafas homologadas para eclipse solar, certificadas ISO 12312-2, que puedan acompañarte en los tres eventos: una sola compra, tres eclipses, toda la seguridad que necesitas hasta 2028.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos eclipses habrá en España entre 2026 y 2028? España será testigo de tres eclipses solares: un eclipse total el 12 de agosto de 2026, otro eclipse total el 2 de agosto de 2027 con el camino de totalidad cruzando el sur del país, y un eclipse anular el 26 de enero de 2028. Es una secuencia excepcional que no tiene precedentes recientes en la Península Ibérica.

¿Puedo reutilizar las mismas gafas de eclipse para los tres eventos? Sí, siempre que las gafas estén certificadas ISO 12312-2 y no presenten ningún daño visible: sin arañazos, agujeros ni decoloración en los filtros, y con la montura en buen estado. Si se guardan correctamente en un lugar fresco, seco y protegidas de roces, unas gafas de calidad pueden durar varios años y acompañarte en los tres eclipses de 2026, 2027 y 2028.

¿Qué diferencia hay entre un eclipse total y uno anular? En un eclipse total, la Luna cubre completamente el disco solar durante la fase de totalidad, oscureciendo el cielo y revelando la corona solar. En un eclipse anular, la Luna está algo más lejos de la Tierra y no llega a tapar el Sol por completo, dejando visible un brillante anillo de luz alrededor de la silueta lunar. En ambos casos es imprescindible usar gafas de eclipse durante toda la observación, excepto en los breves segundos de totalidad completa de los eclipses totales.

¿Cómo debo guardar mis gafas de eclipse entre un evento y otro? Guárdalas en su funda original o en una caja rígida, en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y del calor extremo. Evita doblarlas o apoyar objetos sobre ellas donde puedan rozarse. Antes de cada uso, inspecciona los filtros bajo una fuente de luz para asegurarte de que no tienen daños. Si detectas cualquier deterioro, sustitúyelas antes del eclipse.