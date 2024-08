Neuer, leyenda el futbol mundial, anuncia su retirada de la selección de Alemania

Neuer anunció su decisión en un emotivo comunicado en sus redes sociales, describiendo su retiro como una «decisión difícil» pero también como una reflexión necesaria después de tantos años de servicio. Su debut, un amistoso contra Emiratos Árabes en 2009, fue el inicio de una carrera internacional que lo llevaría a convertirse en uno de los mejores porteros de todos los tiempos.

No es exagerado decir que Neuer redefinió lo que significa ser un guardameta en el fútbol moderno. Con su estilo de juego, donde combinaba habilidades de portero con la destreza de un defensa, introdujo el concepto de «portero-libero», revolucionando una posición que durante mucho tiempo había sido vista como puramente reactiva.

