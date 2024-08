Valverde, Endrick y Brahim le «roban» el show a Mbappé en su estreno en el Bernabéu

A pesar de un inicio vacilante y con ciertos automatismos aún por ajustar, el marcador final de 3-0 dejó al Real Madrid con los tres puntos, aunque con la sensación de que aún hay mucho por mejorar.

El foco de todas las miradas estaba este 25 de agosto de 2024 en Kylian Mbappé, la flamante incorporación que llegó a la casa blanca tras dejar atrás su etapa en el París Saint-Germain.

El francés, que debutaba en el estadio que soñaba conquistar, no logró brillar como se esperaba.

A pesar de los destellos que insinuaban su calidad, el delantero no consiguió traducir su talento en goles, enfrentándose a una defensa del Valladolid que, aunque finalmente sucumbió, le hizo la vida difícil durante todo el encuentro.

La ausencia de Jude Bellingham, la otra joya madridista, pesó en el medio campo. El joven inglés, fuera de combate por una lesión que lo mantendrá alejado del terreno de juego varias semanas, dejó un vacío que su equipo tuvo que llenar con otras alternativas.

Fue Federico Valverde, el combativo centrocampista uruguayo, quien se encargó de abrir la lata. Un lanzamiento de falta en el minuto 50, ejecutado con la potencia y precisión que lo caracteriza, perforó el muro del Valladolid, desatando la alegría contenida de la afición blanca.

El gol de Valverde rompió el partido, pero el Madrid aún necesitaba asegurar la victoria. Y fue en los minutos finales cuando el banquillo demostró su valía.

Primero, Brahim Díaz, con un tanto en el minuto 88, puso el 2-0 que daba tranquilidad al equipo.

Luego, en el tiempo de descuento, el joven prodigio brasileño Endrick, de apenas 17 años, selló la goleada con un gol que provocó la ovación del Bernabéu y dejó claro que el futuro del Madrid también pasa por su talento.

Ceballos deserves his flowers because look at what he did in the build up to Endrick’s goal. WOW. pic.twitter.com/tk2MZkyCLA

— WolfRMFC (@WolfRMFC) August 25, 2024