Cristiano Ronaldo: “Puede que me retire del fútbol en uno o dos años, ya veremos”

Porto, Portugal. Una noche de fútbol encendido. Cristiano Ronaldo, a sus 39 años, mostró una vez más que aún le queda fuego en las piernas, guiando a Portugal a una contundente victoria de 5-1 sobre Polonia. En este duelo de la UEFA Nations League, el astro portugués volvió a dejar claro que el retiro no está en sus planes inmediatos. Dos goles firmó en esta ocasión, elevando su cifra personal a 910 tantos en su carrera, y uno de ellos fue un gol de chilena que arrancó la ovación del público en Porto.

Invictos a caminho dos quartos! 💪🏼 pic.twitter.com/qBz58DCXew — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 15, 2024

El triunfo no solo selló el liderato del Grupo 1 para Portugal, sino que reafirmó a Cristiano como el máximo goleador de la competición hasta el momento, con cinco dianas en cinco partidos. La pasión y entrega del delantero se mantienen intactas, y aunque menciona que su retiro podría suceder «en uno o dos años», por ahora su mente está enfocada en seguir disfrutando del fútbol, tanto con su selección como en el Al-Nassr de Arabia Saudita. «Cuando deje de disfrutarlo, entonces me haré a un lado», declaró al término del partido.

Portugal demostró ser una máquina de precisión. El marcador era prueba de una alineación que supo dominar cada centímetro del campo, pero fue el propio Ronaldo quien puso la cereza en el pastel, logrando así su victoria número 132 a nivel de selecciones y superando el récord histórico de Sergio Ramos (131). La leyenda lusa sigue en pie y demuestra que cada partido es una oportunidad para hacer historia.

¿Mil goles? No es su prioridad

Para Cristiano, el objetivo de alcanzar los 1,000 goles en su carrera es secundario. «Sería bonito conseguirlo, pero no es algo que me quite el sueño», confesó el luso. Con 910 goles y contando, su ambición y su amor por el deporte le llevan a seguir sumando en cada partido. «Disfruto cada minuto», concluyó.

En Porto, se le vio decidido, inspirando a sus compañeros y demostrando que, aunque la edad avanza, el espíritu competitivo de Cristiano Ronaldo sigue imbatible.