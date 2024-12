Mbappé, libre de sospecha de violación

Los rumores habían puesto al delantero estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, en el ojo del huracán, aunque nunca fue oficialmente nombrado en los comunicados oficiales.

Según Marina Chirakova, fiscal a cargo del caso, las pruebas recopiladas no eran suficientes para continuar con el proceso judicial. «Durante la investigación se señaló a una persona como ‘sospechosa razonable’ de violación y de dos casos de ofensa sexual. Mi valoración es que las pruebas no son suficientes para continuar, y por eso se cierra el caso», afirmó en un comunicado.

Pese a que la Fiscalía no mencionó a Mbappé, diversos medios suecos como SVT apuntaron que el astro francés era el individuo señalado bajo el estatus de «sospechoso razonable», el nivel más bajo de acusación según el Código Penal de Suecia.

De la controversia a la cancha

El delantero, que no fue convocado por la selección francesa en octubre debido a molestias físicas, pasó un breve descanso en Estocolmo acompañado de amigos. En esos días, fue visto disfrutando de la vida nocturna de la capital sueca, según reportes de tabloides locales que incluso difundieron fotografías suyas saliendo de un club.

Mientras la Policía sueca registraba el hotel donde Mbappé se hospedaba, el jugador reaccionó en redes sociales con firmeza. «¡FAKE NEWS! Ya se convierte en previsible, como por casualidad en la víspera de la audiencia», escribió en X (anteriormente Twitter), acompañando el mensaje con un guiño irónico.

En una entrevista reciente con Canal Plus Francia, Mbappé reafirmó su tranquilidad sobre el asunto: «Nunca me sentí preocupado por esto. Hay mucho ruido, pero mi enfoque siempre está en el trabajo. Si la Justicia me convoca, simplemente iré».

Perspectivas deportivas

Con la polémica legal zanjada, el delantero francés vuelve a enfocarse plenamente en el fútbol. Su ausencia en las convocatorias de la selección generó dudas sobre su estado físico, pero esta resolución podría devolverle la serenidad necesaria para brillar tanto en el Real Madrid como en los compromisos internacionales futuros.

Mbappé demuestra una vez más su resiliencia, no solo frente a las defensas rivales, sino también ante las controversias que buscan desestabilizarlo.