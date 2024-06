Roland Garros: El ‘marciano’ Alcaraz derrota a Sinner en un partido colosal

Es un fenómeno.

La figura que puede llenar el inmenso vacío que deja en el tenis mundial y en el deporte español el gran Rafa Nadal

Carlos Alcaraz ingresó a su primer evento challenger de la ATP en abril de 2019, con apenas 15 años, aún lejos de alcanzar su considerable talento.

En la primera ronda, Alcaraz, un comodín sin clasificación, se enfrentó a un joven de 17 años llamado Jannik Sinner, clasificado No. 319.

La pareja luchó en tres intensos sets antes de que Alcaraz emergiera con su primera victoria en un challenger.

Ese fatídico primer encuentro, disputado ante una pequeña audiencia en la academia de Alcaraz en Villena, España, marca el punto de partida de lo que potencialmente será la rivalidad definitoria de la nueva generación.

Se encontraron en París, el 7 de junio de 2024, como campeones de Grand Slam en un torneo importante por primera vez y, después de un comienzo extremadamente frío en un enfrentamiento lleno de tensión, Alcaraz se recuperó de un set y un quiebre abajo para alcanzar su primera final de Roland Garros con una victoria por 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 sobre Sinner, el segundo cabeza de serie.

Y su análisis de lo ocurrido es simple y preciso:

La realidad es que inicialmente, bajo del bombardeo impresionante de Jannik Sinner, el batallador Carlos Alcaraz no encontraba la salida.

Hasta que su entrenador, Juan Carlos Ferrero, le empezó a guiar.

I think this was the best Point of the Game !!

Alcaraz you beauty..#Alcaraz #rolandgarros #frenchopen #spain @carlosalcaraz @janniksin pic.twitter.com/h1KSfqynDS

— Hritik Kanodia (@hritik_kanodia_) June 7, 2024